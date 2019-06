Ignatius Farray ‘ficha’ por el Clarinos. El humorista tinerfeño se enfundó la camiseta del Ciudad de los Adelantados en el transcurso del programa La Vida Moderna de la Cadena Ser, que conduce junto a Quequé Rodríguez y David Broncano.

