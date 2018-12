El agente del base Josh 'Superman' Magette anuncia su fichaje en el Gran Canaria

El agente del base norteamericano Josh 'Superman' Magette, Chris Patrick, ha anunciado en su cuenta de Twitter el fichaje de su representado por el Herbalife Gran Canaria.



"Estoy muy emocionado de anunciar que mi director de juego favorito y exAtlanta Hawks, Josh Magette, se unirá a la Euroliga y al equipo de la Liga ACB Herbalife Gran Canaria", ha publicado este agente, sin que la entidad isleña se haya manifestado aún al respecto.

Very excited to announce that my favorite playmaker, and former @ATLHawks PG @joshmagette will be joining @EuroLeague and @ACBCOM club Gran Canaria!!! pic.twitter.com/U8waljfu6n