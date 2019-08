Katsikaris quiere “hacer equipo” y aportar al Herbalife lo aprendido en la NBA

El técnico griego Fotis Katsikaris, nuevo entrenador del Herbalife Gran Canaria, ha dicho este jueves en su presentación oficial que su primer objetivo es “hacer equipo”, después de la profunda transformación que ha sufrido la plantilla isleña, con nueve incorporaciones.

Katsikaris ha destacado que el club ha confeccionado, en apenas dos semanas, un bloque que será “competitivo”, aunque no dispondrá de todos los jugadores hasta poco antes de comenzar la competición debido a los compromisos internacionales que muchos de ellos deben afrontar.

El preparador heleno reconoció que aprendió mucho en su etapa como ayudante en la franquicia de Utah Jazz y que viene con ideas que quiere aplicar en el Herbalife. “Es un nuevo reto en mi carrera. Cuando recibí la propuesta tenía que pensarlo, pero no mucho, porque el Gran Canaria es una organización sólida, un club reconocido en nuestra liga y también en Europa. Llego con mucha ilusión y ganas de comenzar la pretemporada”, fueron sus primeras impresiones ante los medios.

Katsikaris admitió la dificultad añadida que suponía cambiar casi por completo la plantilla del Herbalife y convencer a los nuevos jugadores de que ficharan por un equipo que no va a disputar competición europea el próximo curso. “Aun así, estoy muy satisfecho con la plantilla que se ha hecho en apenas dos semanas, y creo que vamos a tener un equipo competitivo”, expresó.

Katsikaris explicó que con su llegada a la NBA cumplió “el sueño de cualquier europeo”, pero allí desempeñaba “un rol muy diferente” al de sus últimos quince años como primer entrenador, si bien esa experiencia norteamericana con los Jazz le ha hecho mejorar y reinventarse como entrenador.

El nuevo entrenador del Granca no esconde que al no disputar competición europea, deberán afrontar semanas de trabajo distintas y no será fácil adaptarse a la nueva situación, pero intentarán “aprovechar el tiempo” para trabajar, con la exigencia de devolver al equipo a los puestos de play-off tras una dura temporada 18-19 en la que debió luchar por la permanencia.

Katsikaris, que firma por dos años, tiene una larga experiencia internacional pero también en la Liga Endesa, donde ha entrenado durante varias temporadas a equipos como Valencia, Bilbao, Murcia e Iberostar Tenerife, del que guarda “un gran recuerdo” y donde espera tener un “buen recibimiento” cuando regrese a La Laguna para disputar el derbi canario.