Leticia Romero, operada de la rodilla derecha, se pierde el resto de la temporada

La jugadora grancanaria del Valencia Basket Leticia Romero fue operada este martes de la rodilla derecha y el club valenciano trabaja con la idea de que ya no juegue más en lo que queda de campaña. La jugadora canaria, que se lesionó hace dos semanas al romperse el ligamento cruzado anterior de la articulación, fue operada en Barcelona por el doctor Cugat.

Fuentes del club valenciano explicaron que, dado que la temporada acabará entre abril y mayo, no cuentan con que la jugadora pueda volver a disputar un encuentro oficial esta campaña. Romero llegó este pasado verano al club levantino procedente del USK Praha de República Checa. En los ocho primeros encuentros de la Liga Femenina había promediado 19 minutos y seis puntos.

