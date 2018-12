Magette: "No me marco objetivos, solo ayudar en cada partido"

El nuevo jugador del Herbalife Gran Canaria, el base estadounidense Josh Magette, ha revelado este jueves que ha firmado contrato con el club isleño por tres meses y que no se marca objetivos concretos, sino que solo se plantea ayudar al equipo en cada encuentro.

El jugador ha sido presentado en rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el presidente de la entidad, Enrique Moreno, y el director deportivo, Bernardino Pérez 'Berdi'.

"Estoy muy contento de la oportunidad de venir a un gran club como el Herbalife Gran Canaria. Tenía muchas ganas de incorporarme cuanto antes para ayudar al equipo, que sé que no ha empezado bien la temporada, aunque espero que cuanto antes lleguen las victorias", ha manifestado.

El jugador ha dicho que está en condiciones de debutar este viernes, en el partido de Euroliga ante Zalgiris Kaunas en el Gran Canaria Arena. "El mismo día 25 entrené y pude aprenderme los sistemas de juego, y este miércoles también me ejercité con mis compañeros. He venido entrenando, por lo que me encuentro físicamente bien, e iré mejorando en los partidos", ha reconocido.

Magette, de 29 años y 185 centímetros, que empezó este curso en las filas del Cedevita de Zagreb, ha detallado sus características como jugador. "Mi principal habilidad durante mi carrera ha sido encontrar a jugadores abiertos y darle a cada compañero el balón donde y cuando lo necesite. Otra cualidad que tengo es que sé ganar partidos y realizar tiros importantes que supongan la victoria del equipo", ha comentado.

En su estancia en Cedevita coincidió con el ala-pívot y exjugador del Gran Canaria, Pablo Aguilar, de quien ha asegurado que solo le habló cosas buenas del que ya es su nuevo club y de la ciudad.

"Mi esposa y la suya (la también baloncestista Estela Royo, ex del Spar Gran Canaria) se hicieron muy buenas amigas en Zagreb, y Pablo fue la primera persona con la que hablé cuando firmé aquí. Él me habló un poco de los compañeros y de la organización que iba a encontrar en la isla", ha señalado. Magette ha firmado un contrato por tres meses, ha afirmado que no se marca objetivos a corto plazo, sino únicamente espera ayudar cuanto antes al Herbalife en cada encuentro en el que cuente con él el técnico Víctor García.

Por su parte, el presidente ha indicado que se vieron obligados a acudir al mercado de fichajes por las lesiones que está padeciendo el conjunto. "Hemos fichado un base porque necesitábamos reforzar esa posición, ya que en los dos últimos partidos solo hemos contado con Albert Oliver y la exigencia de partidos manda", ha dicho.

Mientras, el director deportivo ha revelado que el contrato temporal de Magette tiene la posibilidad de ser ampliado y ha señalado igualmente que está convencido de que dará cosas importantes al equipo, por su capacidad, experiencia y porque es un jugador inteligente.

"Hemos tenido la suerte de poder contar con esta nueva incorporación, porque el mercado de fichajes no siempre está 'vivo'. Magette viene de haber estado en Cedevita y tiene experiencia en diferentes equipos en Europa y en la D-League, y en Atlanta Hawks en la NBA. Josh se incorporó el pasado 24 por la noche, lo que habla muy bien de él", ha indicado.