Oriol Paulí: "Khimki nos exigirá que demos nuestra mejor versión en defensa"

El escolta catalán del Herbalife Gran Canaria, Oriol Paulí, ha comentado este miércoles que el Khimki de Moscú, rival este jueves de su conjunto en la Euroliga de baloncesto, les exigirá dar la mejor versión en defensa, ya que los rusos tienen mucho potencial atacante.



"Khimki es un equipo que tiene mucho talento y que tira muy bien desde el perímetro, con jugadores que son siempre una amenaza. Supongo que nos exigirán nuestra mejor versión en defensa, ya que en ataque tienen mucho talento y, además, saldrán a morder porque necesitan vencer", ha manifestado en conferencia de prensa.



Paulí confía en que su equipo intente competir ante el rival ruso, sin padecer lapsus de concentración ni altibajos.



"Esperamos dar nuestra mejor versión. Estamos mejorando semana a semana, sobre todo en defensa, aunque es cierto que los resultados no nos acompañan como queremos. De todos modos, esa es la línea a seguir y, seguramente, los resultados positivos irán llegando", ha comentado.



El escolta ha revelado que existe preocupación por la mala posición clasificatoria en la Liga Endesa.



"Vivimos una situación difícil porque sabemos que estamos muy abajo y el Granca no está acostumbrado a esto. Anímicamente, intentamos ser lo más positivos posible, porque de esa forma saldrán mejor las cosas", ha indicado.



Por otro lado, Paulí ha señalado que es difícil encontrar una solución a los altibajos en el juego que está mostrando su conjunto.



"Si supiésemos cuál es la solución no estaríamos así. Creo que tras un esfuerzo físico y mental como el del Zalgiris debemos saber sobreponernos pese a que tengamos pocas horas para el descanso. El equipo es largo, por lo que debemos ser fuertes e intentar salir siempre de la misma manera para tener más regularidad", ha dicho.