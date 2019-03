El San Pablo Burgos agrava la mala racha del Herbalife Gran Canaria (89-87)

El San Pablo Burgos logró este domingo su novena victoria de la temporada, tercera consecutiva, ante un Herbalife Gran Canaria que no remonta el vuelo en un apasionante duelo que se decidió en los últimos segundos (89-87) y en el que sobresalió Dominique Sutton, con 19 puntos y 28 de valoración.



Empezó el San Pablo muy inspirado desde la línea de tres puntos, con tres triples consecutivos que le daban una ligera ventaja de seis puntos neutralizada enseguida por un incisivo Gran Canaria, que se mostró muy cómodo en la pintura.



La contundencia de los hombres grandes de los claretianos fue dando sus frutos, ya que el San Pablo comenzó a mostrarse inoperante de cara al aro y eso propició que el conjunto canario consiguiera ir abriendo hueco en el electrónico hasta una máxima diferencia de once puntos que maquilló Vlatko Cancar con un robo y un mate en la última jugada del primer cuarto (18-27).



El conjunto isleño bajó el buen nivel anotador con el que terminó el primer periodo, pero mantuvo a raya a los hombres grandes del San Pablo, y fue Goran Huskic el único que inquietaba en defensa a una escuadra visitante que mantenía a salvo su ventaja.



Sin embargo, los burgaleses estaban mucho más cómodos sobre el parqué y a partir de una defensa más intensa fueron recortando la distancia hasta los cuatro puntos, lo que obligó a Víctor García a parar el encuentro para buscar una reacción final de su equipo antes del descanso (43-44).



Pero el Herbalife no estaba cómodo en la cancha y solo dos triples de Eriksson lograron sofocar la reacción local y mantener a los suyos con una ligera ventaja con la que se marcharon a los vestuarios (43-44).



Como ocurrió en el inicio del encuentro, el San Pablo salió con más ímpetu tras el descanso y en apenas tres minutos anotó un parcial de 11-4 que le ponía nuevamente por encima y volvía a provocar un tiempo muerto del técnico canario.



Entró en juego un Clevin Hannah, que anotó en siete minutos sus primeros 10 puntos del encuentro para evitar que los locales entraran en racha y cogieran ventaja, convirtiendo el partido en un auténtico 'toma y daca' hasta el final de la tercera manga.



La situación de igualdad se mantuvo en los primeros minutos del último periodo, si bien los locales encabezaban el luminoso gracias, una vez más, a un Sutton, que lideraba el apartado anotador del encuentro, aunque el acierto exterior de Eriksson mantenía con vida al conjunto claretiano.



El estadounidense tuvo la sentencia en sus manos a falta de 20 segundos, pero Radicevic le cerró todos los huecos hasta hacerle fallar el tiro y provocar un contraataque que terminó con un tiro convertido por Eriksson que ponía a Herbalife a tan solo dos puntos y 16 segundos por jugarse.



Benite se fue a los tiros libres y falló uno, mientras que Eriksson no falló desde la misma posición y el encuentro se mantenía en tan solo un punto cuando llegó la jugada decisiva.



Radicevic fue castigado con una falta técnica por impedir el saque de fondo y pisar la línea que fue muy protestada por los visitantes y que terminó por cerrar el encuentro para el San Pablo (89-87).

Ficha Técnica

San Pablo Burgos (18+25+24+22): Bruno Fitipaldo (12), Branden Frazier (8), Dominique Sutton (19), Augusto Lima (6), Paul Zipser (2) -cinco inicial-; Álex Barrera (2), Goran Husic (12), Vlatko Cancar (15), Javi Vega (4), Vítor Benite (6), Álex López (3).



87 - Herbalife Gran Canaria (27+17+22+21): Jacob Wiley (13), Markus Eriksson (17), Xavi Rabaseda (5), N. Radicevic (10), Kim Tillie (7) -cinco inicial-; Albert Oliver (0), Clevin Hannah (10), Oriol Paulí (2), DJ Strawberry (4), Cory Jefferson (13), Ondrej Balvin (0), Eulis Báez (6).



Árbitros: Carlos Peruga, Rafael Serrano, Alberto Sánchez.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Coliseum Burgos ante unos 9.200 espectadores.