Sara Castro, capitana del Spar Gran Canaria: “Estoy contenta con el equipo que tendremos”

La jugadora del Spar Gran Canaria Sara Castro, una de las dos capitanas del equipo junto a Ariadna Alonso, ha manifestado que está contenta con el conjunto que se está formando, que es totalmente diferente al de la pasada temporada. “Me gusta el tono europeo que está adquiriendo el equipo, contando además con bastantes jugadoras nacionales, que está generando tanta ilusión en el seno del club. Tengo ganas de que estemos todas las jugadoras aquí y de poder ver cómo funcionamos cuando juguemos juntas”, ha indicado en declaraciones facilitadas por el CB Islas Canarias.

A nivel individual, Sara Castro no descuida su preparación física ni siquiera durante las vacaciones. “Todos los veranos intento mantener la forma, entrenando para que cuando llegue la pretemporada no se me haga demasiado cuesta arriba”, ha reconocido.

Por otro lado, la jugadora ha resaltado la labor que viene realizando Samuel Sosa al frente del equipo. “Está haciendo un gran trabajo, ya que la plantilla está prácticamente confeccionada en su totalidad, mientras que la temporada pasada a estas alturas no teníamos a ninguna jugadora fichada. Ahora aún faltan dos compañeras para completar el equipo, pero estoy muy contenta con lo que conocemos hasta el momento”, ha recordado.

Asimismo, ha señalado que tiene ganas de empezar la pretemporada, para adquirir la mejor forma física posible y poder darlo todo por el equipo desde el inicio liguero. “Espero que podamos luchar por estar en los play off de ascenso desde el primer partido. Personalmente, quiero seguir mejorando en defensa, que siempre ha sido mi punto fuerte, ganar más movilidad de piernas y agilidad, e intentar aportar más puntos al equipo”, ha revelado.

Finalmente, Sara Castro también cree que deberá servir de ayuda a las jugadoras más jóvenes de su conjunto. “Teniendo en cuenta que soy canterana, siento que debo tener un rol orientador con las compañeras de categoría júnior que trabajen con el primer equipo para ayudarlas a cumplir sus objetivos e inculcarles la mentalidad y los valores de este club”, ha dicho.