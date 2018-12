Víctor García: "Afrontamos con la máxima ilusión el partido ante el Madrid"

El entrenador interino del Herbalife Gran Canaria, Víctor García , ha asegurado que su conjunto disputará este domingo "con la máxima ilusión" el partido ante el Real Madrid, aunque siendo consciente de la dificultad que implica el encuentro en la capital de España.



"Afrontamos el partido con la máxima ilusión posible, sabiendo la dificultad del encuentro, no solo para nosotros, sino para cualquier equipo que juega contra el Real Madrid, especialmente en su campo, porque los partidos ante ellos se hacen muy largos", ha indicado en declaraciones facilitadas por la entidad.



Aun así, Víctor García no descarta que su conjunto pueda lograr el primer triunfo foráneo del presente curso en la Liga Endesa en la capital de España.



"Hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de ganar fuera en Liga. Ahora tenemos un día más de descanso, tras el partido que jugamos de Euroliga en Italia, e intentaremos competir, pensando en cada acción. En Milán pudimos rotar el equipo y espero que eso nos permita actuar lo más frescos posibles ante el Madrid", ha señalado.



El máximo responsable técnico del Herbalife es consciente de que la empresa de vencer este domingo será complicada.



"No vamos a descubrir ahora la cantidad de virtudes que tiene el Madrid, con jugadores de primerísimo nivel en cualquier posición, y por eso son campeones de Europa. Estaremos centrados en cada acción, en los pequeños detalles, porque ahí puede estar la clave, y en jugar juntos y siendo solidarios en defensa", ha reiterado.



García tiene en mente por dónde podría llegar la victoria en el Pabellón WiZink Center madrileño.



"Intentaremos minimizar los puntos que ellos consiguen corriendo, porque si les dejamos correr son el mejor equipo de Europa. Vamos a ver si no nos dominan el tiempo del partido y hacemos nuestro trabajo lo mejor posible", ha afirmado.



Asimismo, el entrenador del Gran Canaria ha resaltado el juego interior del conjunto que dirige Pablo Laso.



"Ayón hizo un partido impresionante en Estambul, y además se complementa muy bien con Tavares, que es el jugador más determinante de Europa en defensa. El Madrid tiene una mezcla entre jugadores interiores capaces de dominarte en defensa, y un altísimo rendimiento ofensivo, y esa versatilidad es muy difícil de contrarrestar", ha concluido.