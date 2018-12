La falta de acierto castiga al Canarias

El Divina Seguros Joventut regaló a su público una gran victoria (84-64) ante el quinto clasificado, el Iberostar Tenerife, y presentó su candidatura a estar en la Copa del Rey a cuatro jornadas del final de la primera vuelta.



Los verdinegros volvieron a demostrar que son un equipo poderoso cuando juegan al amparo de su público, y dominaron de principio a fin gracias a su gran acierto desde la línea de tres puntos, con 15 canastas de 25 intentos y siete de sus jugadores anotando desde esa distancia.



El gran segundo cuarto de los catalanes (23-8) fue determinante en su triunfo ante un rival que tuvo un paupérrimo porcentaje de acierto en el tiro (38%) que le dejó sin opciones de competir por el triunfo.



La 'Penya' volvió a ofrecer una gran primera parte a su público. Dominó a los tinerfeños en ambos aros y su acierto en los triples le permitió gestionar una cómoda renta que llegó a ser de 20 puntos a un minuto del descanso (39-19).



Los verdinegros pararon en el primer tiempo a Javier Beirán con la defensa primero de Nogués y después de Dawson. El alero israelí fue el protagonista junto a Marko Todorovic del despegue de los verdinegros en el marcador (19-12, min 9).



Los triples de Conor Morgan pusieron la diferencia en diez puntos al inicio del segundo cuarto (27-17, min. 15). Los tinerfeños fallaron demasiado en ataque y solo Rodrigo San Miguel estuvo acertado en el tiro exterior. No supo el equipo de Txus Vidorreta cortar las rápidas transiciones de los locales, que jugaron con mucha comodidad.



Marko Todorovic anuló a Colton Iverson bajó los aros y, sin ver peligrar el control del rebote defensivo, los hombres de Carles Duran aumentaron la ventaja con un Dakota Mathias letal desde la línea de tres puntos.



No necesitó el Joventut un partido excelso de Laprovittola para ser el amo y señor del partido. El argentino no anotó pero movió bien al equipo, que siempre encontró posiciones claras para lanzar, lo que le llevó a irse al descanso con medio partido en el bolsillo (42-23).



Laprovittola se apuntó al festival de triples verdinegros con dos canastas que devolvieron a su equipo a los 20 puntos de diferencia (50-30, min. 24).

Ficha técnica 84 - Divina Seguros Joventut (19+23+17+25): Laprovittola (11), Dawson (11), Nogués (2), Harangody (13), Todorovic (10) -equipo inicial-, Mathias (14), López Arostegui (3), Morgan (8), Dimitrijevic (8), Birgander (4) y Ventura (-).



64 - Iberostar Tenerife (15+8+23+18): Bassas (12), Staiger (6), Beirán (12), Abromaitis (6), Iverson (7) -equipo inicial-, San Miguel (6), Niang (10), Richotti (-), Saiz (1) y Brussino (2)



Árbitros: Peruga, Serrano y Padrós. Señalaron falta técnica a Abromaitis (min. 39). Sin eliminados.



Incidencias: Partido de 13ª jornada de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 4.435 espectadores.





El Iberostar Tenerife empezó a ofrecer su mejor versión cuando Javier Beirán tomó las riendas del equipo después de que Colton Iverson sumara su cuarta personal.



El alero madrileño comenzó a anotar y a surtir de asistencias a Niang. Un parcial de 2-10 animó el partido (52-40, min. 26) pero no le sirvió a los tinerfeños para meterse de lleno en el mismo.



Un triple de Mathias en el último segundo del tercer cuarto dio aire a los verdinegros (59-46), que cortaron la reacción visitante. Mathias repitió al inicio y un triple de López Arostegui dejaron el partido casi resuelto para los locales (64-46, min.32).



Los tinerfeños volvieron a atascarse en ataque. Ferran Bassas quiso reivindicarse ante sus paisanos y sumó los pocos puntos de su equipo en el último cuarto. Dimitrijevic y Laprovittola dirigieron y anotaron para asegurar el séptimo triunfo de la temporada.