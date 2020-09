El Herbalife Gran Canaria doblega con autoridad al Movistar Estudiantes

El Herbalife Gran Canaria se apuntó su primer compromiso por tierras madrileñas del fin de semana. Tras una primera mitas nivelada frente al Movistar Estudiantes (45-42), el conjunto de Porfi Fisac supo remontar, mostrándose superior en el tercer acto, y gestionando su ventaja para llevarse la victoria del Movistar Academy Magariños (83-94).

El Herbalife Gran Canaria se impuso este viernes con autoridad a un Movistar Estudiantes aún por hacer como equipo, endosando un parcial de 29-10 en el tercer cuarto que fue definitivo en el primero de los partidos de su gira de pretemporada madrileña.

El conjunto amarillo, con el pívot estadounidense Jacob Willey (18 puntos), el alero nigeriano Stan Oyoye (15 y 4 asistencias) y el georgiano Beqa Burjanadze (13) como principales anotadores, y asistido por un tremendo acierto exterior del 66%, se impuso por la mayor experiencia y el rodaje de su bloque.

Por el Estudiantes, sin el base estadounidense John Robertson, el escolta lituano Dovydas Giedraitis ni el pívot dominicano Ángel Delgado, los tres por molestias físicas, los 24 puntos del prolífico escolta serbio Aleksa Avramovic y los 21 con 5 triples de 8 intentos del pívot estadounidense Alec Brown no fueron suficientes para remontar la brecha abierta por su rival en el tercer cuarto.

Tras un arranque acertado desde el perímetro para los hombres grandes, Oleg Balcerowski para el 'Granca' y Brown para los colegiales, el partido se instaló en la imprecisión propia de un duelo de pretemporada. Okoye agitó a los suyos con un mate y la salida de Matt Costello y Beka Burjanadze les dio puntos por dentro, mientras los locales se agarraban a la salida de Avramovic para un cierre igualado del primer parcial (20-21).

Un inicio igualado que se desequilibraría nada más arrancar el segundo parcial, con una salida en tromba colegial que desembocó en un parcial 15-0 hasta el 35-21, al que contribuyeron Brown, Avramovic e incluso el joven Diego Alderete con un triple que pudo ser jugada de cuatro puntos si no hubiera fallado el adicional.

Okoye, apoyado por la electricidad del francés Andrew Albicy repartiendo juego, matizaron la renta local recuperando distancia (39-31) y el partido se fue al descanso en un puño de apenas tres puntos, que anticipaba que aún habría mucho que contar para la segunda mitad (45-42).

Tras el descanso, el duelo se tornó amarillo: la mejor circulación de balón del Herbalife, comandado por Beirán y con Costello como faro en el interior, le hicieron protagonizar un parcial 0-9 de salida (45-51, min. 23) que obligó a Javier Zamora a parar el partido.

Con un Edwin Jackson muy desacertado y la responsabilidad en manos del joven base Nacho Arroyo, el 'Azofra de los Andes', el Estudiantes no encontraba la vía y el Gran Canaria seguía sumando. Los locales no anotaron hasta el minuto 27, cuando Cvetkovic entró a la pista y acertó con una entrada a canasta. Para entonces ya caían por 15 puntos (47-62) y la mejora no les permitió recortar, de hecho la ventaja visitante incluso creció al final del periodo (55-71).

Los locales ensayaron la reacción con canastas de Brown y Edgar Vicedo nada más arrancar el último periodo y redujeron por debajo de la decena (68-76, min. 33) cuando Porfi Fisac llamó a los suyos al banco. El duelo se convirtió en un ida y vuelta, en el que lo mismo Willey se colgaba dos veces seguidas de la canasta que el Estu sumaba a la carrera con un triple de Avramovic (78-90, min. 39).

Un final vistoso -lástima de que la pandemia obligara a la ausencia de público, que solo lo pudo seguir por la web del club colegial- para un duelo que ya tenía dueño: un Gran Canaria que mañana continuará su gira preparatoria madrileña jugando contra el Urbas Fuenlabrada. El 'Estu' buscará el primer triunfo de la pretemporada el domingo contra el Iberostar Tenerife.

83 MOVISTAR ESTUDIANTES (20+25+10+28): Arroyo (2), Jackson (9), Vicedo (8), Djurisic, Arteaga (8) -quinteto inicial-, Avramovic (24), Sola, Levy (3), Alderete (3), Brown (21) y Cvetkovic (5).

94 HERBALIFE GRAN CANARIA (21+21+29+23): Ferrari (5), Albicy, Okoye (15), Wiley (18), Balcerowski (3) -quinteto inicial-, Kljajic (11), Della Valle (2), Shurna (4), Santana (5), Burjanadze (13), Costello (8) y Beirán (6).

ÁRBITROS: Serrano, Mendoza y Sánchez Benito. Expulsaron por cinco faltas personales al local Víctor Arteaga.

INCIDENCIAS: partido amistoso disputado en el Movistar Academy Magariños de Madrid, sin espectadores.