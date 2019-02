El líder cayó ante un fenomenal Iberostar Tenerife

El Barça Lassa, líder de la Liga ACB, cayó derrotado este sábado en el pabellón de Deportes Santiago Martín ante un Iberostar Tenerife que realizó un fenomenal encuentro, sobre todo en defensa y que, en los momentos malos en ataque, supo también controlar el juego de su rival.



Fue una victoria de mérito del equipo de Txus Vidorreta, y otro equipo de Euroliga con el que pudo el conjunto insular, que dominó el choque desde los primeros instantes frente a un equipo catalán que puso acusar el cansancio de su último encuentro de la Euroliga, así como la ausencia, a última hora, de Thomas Heurtel, que no pudo jugar.



Tardaron dos minutos en empezar a anotar los dos equipos. Empezó Beirán con un triple y, aunque el Barcelona se puso con 3-2, el equipo lagunero empezó a dominar el choque con un excelente trabajo defensivo con el que impedía que su rival lograra jugar con facilidad.



Los tinerfeños se fueron hasta los nueve de diferencia (11-2) y empezaron los cambios en el equipo de Peisic. Seraphin, Oriola, Ribas y Hanga a cancha y le dieron otro color al juego d su equipo, aunque no consiguieron darle la vuelta al marcador ante un Iberostar Tenerife que tuvo en Iverson a su jugador más determinante.



Tras el descanso se mantuvo el nivel defensivo local y aunque el Barça Lassa se acercó hasta el 16-15, cinco puntos consecutivos de un gran Abromaitis volvieron a poner las diferencias en el marcador.



En este segundo cuarto, el ala pívot del combinado insular fue una auténtica pesadilla para la defensa catalana, un jugador que llegó hasta los siete puntos en este cuarto, mientras que su equipo alcanzaba su máxima diferencia (33-20) sin que el rival pudiera reaccionar.



El Barça Lassa salió mucho más metido en el encuentro tras el descanso. Se dedicó a trabajar más en defensa y aunque jugaron sin un base puso, esto dificultó enormemente el juego ofensivo local, que pese a todo supo mantener el nivel defensivo y seguir por delante antes de terminar el tercer cuarto.



Mucha tensión e igualdad en el último cuarto, el Barcelona apretaba, pero el Iberostar Tenerife no fallaba cuando se le necesitaba. En varias ocasiones el Barcelona se puso a un punto, pero en dos ocasiones Staiger y en otra Abromaitis terminaron por decantar el encuentro a favor de los tinerfeños que siguen dando alegrías esta temporada a sus aficionados.







- Ficha técnica:



63. Iberostar Tenerife (16+19+9+19). San Miguel (6), White (2), Beirán (7), Abromaitis (20), Iverson (10) -inicial-, Bassas (-), Staiger (9), Niang (2), Brussino (2), McFadden (3) y Gillet (2).



57. Barça Lassa (13+11+16+17). Pangos (12), Singleton (-), Blazic (2), Claver (1), Tomic (4) -inicial-, Serpahin (6), Ribas (5), Hanga (11), Smits (-), Oriola (8) y Kuric (8).



Árbitros: Conde Bultó y Sánchez Mohedas.



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, de Los Majuelos, ante 5.119 espectadores, según datos del club.