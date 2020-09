Sergio Rodríguez: “Vengo a dar lo mejor de mi para ayudar al equipo a ganar”

Sergio Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Iberostar Tenerife. En un acto patrocinado por Disa, el alero tinerfeño destacó su ilusión por ayudar a los aurinegros a alcanzar los objetivos, y se mostró agradecido por la vuelta a su 'casa'.

El alero comenzó la comparecencia de su presentación manifestando que “vengo a hacer mi trabajo, vengo a dar lo mejor que tengo. Intentaré que el equipo gane partidos, dando todo lo que pueda dar para seguir creciendo”.

“Está claro que en mi posición hay jugadores de calidad, pero no vengo a luchar contra nadie. Vengo a hacer mi trabajo para ayudar a que el equipo gane. Intentaremos que todo salga bien en la medida de lo posible”, añadió.

Rodríguez afirmó también que “los entrenadores durante mi carrera me han pedido intensidad, dar el cien por cien, y estar preparado para cuando toque la oportunidad de participar. Me caracterizo por la polivalencia para ayudar en lo que necesite. Solo toca estar preparado y esperar”.

Por último, el tinerfeño se mostró agradecido por su vuelta al CB Canarias: “El Canarias es mi casa. Me dan la oportunidad de participar en dos competiciones, lo que me permite dar un salto deportivo de calidad. Me tengo que adaptar a ello”.