El calendario del Canarias se aclara

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha decidido que la Liga de Campeones de clubes europeos, en la que participan los equipos españoles Casademont Zaragoza, Iberostar Tenerife y San Pablo Burgos, decida el título a finales de septiembre con una final a ocho en un único escenario.

La resolución del torneo será entre 30 de septiembre y el 4 de octubre, con un torneo a partido único que se disputará en una ciudad por confirmar, informó la FIBA en un comunicado en el que asegura que la decisión se ha tomado de forma "unánime" por los miembros del consejo de la Liga de Campeones de Baloncesto.

Para esta fase final ya están clasificados los españoles Burgos y Zaragoza, el Nymburk checo, el AEK Atenas griego, el Turk Telekom turco y el Hapoel Bank Yahav Jerusalén israelí.

