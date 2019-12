Tres campeones del mundo se retan en el GCOM 2019

Vuelve la Navidad y, en las mismas hojas del calendario, regresa el Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM 2019). La prueba, que reúne a unos 250 participantes de 20 nacionalidades diferentes, cuenta con la presencia de tres campeones del mundo: los suecos Jerker Lyseel, Karolin Ohlsson y Lina Strand.

Con Santa Brígida como punto de partida el 26 de diciembre, la competición recorrerá cuatro municipios de la Isla –San Mateo, Tejeda y Valsequillo, además de Santa Brígida– a lo largo de cuatro etapas de máximo nivel –en las modalidades de carrera nocturna, carrera media, carrera larga y esprint urbano– y dos entrenamientos.

Jerker Lyseel, Karolin Ohlsson y Lina Strand dan lustre al cartel del GCOM 2019. El primero, especialista en la modalidad de sprint, fue campeón del mundo en 2016 y 2017, mientras que las otras dos competidoras –Ohlsson y Strand, destacadas en la categoría de relevos– lograron este mismo año la corona mundial por equipos con Suecia.

