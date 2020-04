Más de una docena de campeones del mundo se suman a la llamada de los Rodríguez

Varios campeones del mundo en sus respectivos deportes han confirmado durante esta semana su participación en el proyecto 'Tenerife juega en equipo', que este jueves vive su gran día con la emisión de un programa del mismo nombre en las ondas de Radio Club Tenerife-Cadena SER, bajo dirección del periodista Manoj Daswani y con la participación de Sergio y Pedro Rodríguez.

Los futbolistas Cesc Fábregas, Jordi Alba, Xavi Hernández, Pepe Reina, Sergi Busquets, Marc Bartra, César Azpilicueta o Eden Hazard entre otros; y los jugadores de baloncesto Felipe Reyes o Vasileios Spanoulis han donado obsequios de altísimo valor para cualquier coleccionista y que están siendo subastados con donativos mediante la plataforma Bizum.

Súmate a #TenerifeJuegaEnEquipo y participa en la subasta. Juguemos en equipo para los más vulnerables



Join us and take part in the Charity auction. Let’s play together to help people in need



+ Info👉🏻 https://t.co/1RM03jqKsH@SergioRodriguez@FundacionPedro@radioclubSERpic.twitter.com/ihWtWXHetT — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) April 29, 2020

El 100% de los ingresos serán para paliar las dificultades económicas sobrevenidas a cientos de familias canarias por la expansión del coronavirus, informa Radio Club en una nota de prensa.

Al elenco de deportistas colaboradores se sumarán algunas caras conocidas de la música como Maikel Delacalle, referentes del fútbol isleño como Vitolo Machín, Silva o Suso Santana; y jugadores de baloncesto tan apreciados como Javier Beirán, Álex López o Sergio Rodríguez Febles.

Desde que se anunció la iniciativa se han producido gestos tan solidarios como el del excapitán del Tenerife B, Alejandro Álvarez, que ha cedido para la ocasión la camiseta que le regaló Veljko Paunovic en el día de su retirada como blanquiazul; o Aarón Darias, que ofrece una elástica del fallecido José Antonio Reyes, de cuando éste militaba en el Atlético.

Asimismo, la paralímpica Judit Rolo brinda a los oyentes la opción de adquirir a un precio solidario una de sus medallas. Gestos que honran a estos deportistas y a los que se ha sumado Toño Hernández, el gran capitán del Tenerife, que subasta la camiseta que defendió en el ascenso del 89 en la promoción decisiva contra el Betis. Asegura que lo hace para honrar la memoria del fallecido Benito Joanet, víctima del coronavirus.

Los donativos podrán hacerse hasta el 7 de mayo a las 23:59 horas y todos los participantes entran en el sorteo de obsequios de Pedro y Sergio, que a través de las redes sociales han testimoniado su agradecimiento a Radio Club Tenerife por convertirse en el escenario donde se transmitirá una subasta para la historia.

Por la antena de la emisora más escuchada del Archipiélago pasarán el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; y el del Cabildo Insular, Pedro Martín, para dirigirse a los dos ídolos deportivos tinerfeños.

La emisión comenzará a las 11:30 horas y se prolongará hasta pasadas las tres de la tarde, pero la iniciativa benéfica no acaba este jueves, pues tendrá continuidad en los programas nacionales de la SER 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero'.