El exguardameta del Tenerife Agustín supera el coronavirus

Agustín Rodríguez, que fue guardameta del Real Madrid y el Tenerife, ha informado este domingo a EFE de que ya se ha recuperado de un caso de COVID-19, enfermedad que contrajo hace una veintena de días y que le hizo pasar 14 de ellos "bastante tocado".

"Afortunadamente ya estoy bien, con ganas de hacer de todo. Pero estuve unos cuantos días bastante tocado al principio. Fue una semana horrorosa. Tenía miedo de que se reprodujera la neumonía y gripe A que sufrí hace como cuatro años", explicó a Efe Agustín, de 60 años.

"Tenía un malestar general. Me dolía todo el cuerpo, sobre todo la cabeza, la espalda... No podía casi ni dormir. Estuve aislado en una habitación durante 15 días. Llegué a asustarme porque me costaba respirar, pero fue durante sólo 24 horas. Y en cuanto a la fiebre, apenas llegué a 38 grados", agregó el exfutbolista, que confiesa haber "perdido como seis kilos".

Tras superar la enfermedad, Agustín tiene ahora claro que "hay que apoyar de verdad a la Sanidad pública y no sólo salir a aplaudir a los balcones".

Agustín Rodríguez Santiago jugó entre 1980 y 1990 en el Real Madrid, con el que ganó seis Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas; y después en el Tenerife, hasta 1994.