El CD Tenerife cae ante un Cádiz que sigue soñando con Primera

El Cádiz venció este sábado al Tenerife por 2-0 y sigue soñando con el ascenso a Primera, en un encuentro con clara superioridad local en la segunda mitad tras un primer tiempo igualado.



Dos goles en el segundo acto dieron el triunfo a los gaditanos frente a un Tenerife que acabó con diez jugadores.



Tras este resultado, el Cádiz sigue muy cerca de los puestos de promoción de ascenso a Primera División y el Tenerife sólo puede mantenerse con cuatro puntos de renta sobre las posiciones de descenso a Segunda B.



En la primera parte, el fútbol desplegado por ambas escuadras resultó entretenido en algunos tramos, con dos equipos que buscaron las áreas.



En el primer minuto de juego, una penetración por la derecha de Jesús Santana 'Suso' no acabó en gol para el Tenerife por la acertada intervención de Alberto Cifuentes mandando el balón a córner.



Una falta botada por Ager Aketxe al segundo palo no la convirtió en gol David Querol al no poder conectar bien con el balón (m.16).



Tanto Cádiz como Tenerife tuvieron insistencia en el dominio del balón, siempre intentando evitar las dificultades que les entrañaban los ordenados sistemas defensivos adversarios.



En la alternancia de ocasiones, un cabezazo de Jorge Saenz a la salida de un córner botado por Luisito Milla lo abortó de nuevo Cifuentes (m.20).



De nuevo lo intentó el Cádiz en la mejor oportunidad del primer tiempo, tras un centro de Querol que cabeceó el serbio Dejan Lekic rozando un poste (m.44).



Los aficionados del Cádiz pidieron penalti por un posible empujón en el área tinerfeña sobre el venezolano Darwin Machis (m.44).



En la segunda mitad, el Cádiz fue claramente superior a su rival, que le perdió la cara al partido tras el primer gol, anotado por Eduardo Ramos en un centro-chut que se envenenó a medida que cogía puerta, con Dani Hernández adelantado.



El Cádiz maduró el encuentro y con los cambios realizados por Álvaro Cervera le metió más velocidad, al entrar Salvador Sánchez Ponce 'Salvi' y Jairo Izquierdo.



Amboas construyeron el segundo gol, junto a Machis, anotado por Jairo a pase de Salvi (m.72).



En los últimos minutos, alguna ocasión más para el Cádiz frente a un Tenerife que terminó de cavar su tumba al quedarse con diez futbolistas por la expulsión de José García Naranjo (m.80).