Carlos Ruiz: “Todavía tenemos que darle forma a este nuevo CD Tenerife”

El CD Tenerife ha comenzado su pretemporada con aires nuevos. Lejos queda la complicada campaña pasada, donde la entidad logró la permanencia en los últimos partidos de liga. Ahora, con el chip cambiado, los jugadores quieren mostrar su otra cara.

Sobre todo ello habló, ante los medios de comunicación, uno de los pesos pesados del vestuario. Carlos Ruiz tomó la palabra y analizó los múltiples cambios que se avecinan dentro de la escuadra blanquiazul. Entre ellos, el nuevo estilo de juego que pretende instalar López Garai: “El míster nos pide que seamos protagonistas con el balón y que creemos el juego desde el inicio. Poco a poco vamos cogiendo esa idea y nos posicionamos mejor en el terreno de juego para crear las superioridades que se nos plantean”. Acto seguido añadió que: “Este tipo de juego es muy atractivo y si somos capaces de plasmarlo tendremos grandes oportunidades de finalización”.

Otro de los temas a tratar fue la concentración en Portugal: “Está muy bien. Me parece una gran idea, ya que si nos quedamos todo el mes en la Isla será difícil encontrar partidos contra equipos de un nivel parecido al nuestro. Además, esto nos viene también muy bien a nivel grupal; ya que convivimos muchas horas y se crea un gran ambiente”.

Por último, Carlos Ruiz habló sobre su posible rol esta temporada en el equipo: “Yo entrenaré – como siempre – para estar preparado para cada partido. Si juego ayudaré desde dentro, pero si no me toca lo haré desde fuera. Me considero un compañero que ayuda al resto a que rindan mejor y eso no va a cambiar”.