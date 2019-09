Julio Durán: “La Escuela del CD Tenerife está abierta para todos los jóvenes”

El CD Tenerife continúa con su intención de mejorar en el cuidado de su fútbol base. Es por ello por lo que han lanzado un nuevo proyecto, el cual busca el crecimiento de los más jóvenes – en lo individual y en lo colectivo – a través de la práctica del deporte.

Sobre todo ello habló en esta entrevista Julio Durán, director de la Escuela de Formación y Tecnificación de la Fundación Canaria del CD Tenerife.

. ¿Por qué deciden desde La Fundación poner en marcha una escuela de formación y tecnificación?

“Consideramos que era una forma de acercar la metodología del club a todos los rincones de la Isla y, también, de la provincia. El objetivo no es otro que darles cobertura a los chicos en cuanto a las carencias que puedan tener en sus respectivos equipos. Queremos que los jóvenes aprendan y mejoren en todos los aspectos”.

.¿Qué le diría a los padres que estén dudando en inscribir a sus hijos a esta iniciativa?

“Ya existen algunas escuelas desde hace tiempo funcionando, pero nosotros no queremos compararnos con nadie. Queremos que los niños sean los protagonistas y que aprendan bastante. Es por ello por lo que cada técnico no tendrá más de once jóvenes en sus clases.

Además, también tendremos un entrenador de porteros por sede. Así que el padre que esté pensando que su hijo lo va a pasar mal, que se quite esa idea de la cabeza”.

. ¿Se aburrirán los niños desarrollando las actividades?

“Indudablemente que no. Esto sería un problema. Nosotros ya tenemos la experiencia del trabajo que estamos haciendo del club con nuestra base y ahora lo que toca es trasladar esa metodología de trabajo a las distintas sedes.

Nuestro objetivo es la mejora individual y colectiva de los niños. Además colaboraremos con los padres en la formación de sus hijos”.

. ¿Está abierta La Escuela a todos los niños que quieran formar parte de ella?

“Es de lo que se trata. Hay niños que tienen entrenamientos y están en diferentes equipos de fútbol, pero nosotros también le abrimos las puertas a todos aquellos que quieran iniciarse en este deporte. Al contar con grupos reducidos se podrá trabajar más específicamente sobre ellos. Creemos, desde el club, firmemente en este proyecto”.

. ¿Estará presente la enseñanza de valores?

“Esto no es solo fútbol. Lo mismo que estamos haciendo en el área de fútbol base del club, lo haremos aquí también. De nada nos vale que un joven sea bueno y juegue muy bien, si después no tiene el comportamiento o los valores adecuados. Creo que en este tema los padres están muy de acuerdo con nosotros”.