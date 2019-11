El Tenerife de Sesé, a por su confirmación

El técnico interino del CD Tenerife, Sesé Rivero, buscará este sábado ante la UD Almería de "Guti" firmar un pleno de victorias en el banquillo blanquiazul en su segundo partido al frente del primer equipo, mientras que el club trabaja en la contratación de un entrenador que sustituya al destituido Aritz López Garai.

Será el primer partido en el Heliodoro Rodríguez López del conjunto insular tras el despido del entrenador vasco, después de la victoria de la pasada jornada en El Molinón en la que el equipo tinerfeño puso fin a su mala racha.

El conjunto chicharrero, que no gana en su estadio de la segunda jornada y acumula siete partidos seguidos sin ganar en la isla, tratará de romper con la que ya es su tercera peor racha histórica en el recinto capitalino.

Los problemas físicos han marcado, una semana más, la preparación del partido, con hasta siete futbolistas con diferentes problemas físicos.

Luis Milla, Shashoua, José Naranjo, Miérez y Álex Bermejo no estarán a disposición de Sesé Rivero por sus respectivas dolencias, mientras que Ortolá y Mazán sí han entrado en la convocatoria.

Una de las principales dudas en el once inicial se encuentra en el centro del campo, puesto que el majorero Alberto Jiménez vuelve a estar disponible después de haber cumplido un partido de sanción y competirá por la titularidad con el canterano Javi Alonso, que jugó de inicio en El Molinón.

Después del triunfo conquistado por el Almería la pasada semana, el segundo en ocho jornadas en las que sumó seis empates, el equipo de José María Gutiérrez 'Guti' pretende encontrar la continuidad que le permita seguir creciendo y refrendar la mejoría en su juego.

Los rojiblancos experimentaron el pasado domingo ante el Numancia una mejora en la primera parte en la que empezaron a verse algunas de las cosas que 'Guti' tenía previsto llevar a cabo, como una mejor salida de balón y mucha velocidad.

El mediocentro serbio Radosav Petrovic no podrá jugar al estar sancionado, por la doble amarilla vista frente a los castellano-leoneses, mientras que su acompañante en el centro del campo, Valentín Vada, se fue lesionado y este viernes trabajó al margen.

Con la ausencia de Vada, todo apunta a una nueva variación en el once, con la probable vuelta de César de la Hoz al centro del campo y la entrada, de inicio, de Sergio Aguza, que no estuvo en el once inicial en el partido del pasado domingo frente al Numancia.

Además, la reubicación del primero en la 'sala de máquinas' apunta a que Maras aparezca como acompañante de Owona, mientras que todo apunta a que Fernando, que fue titular el pasado domingo, vuelva a ser el que actúe bajo palos, después de sumar otra jornada con la portería a cero.