Canarias pide a la RFEF que federe a los menores extranjeros no acompañados

La comunidad de Canarias ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) una política más inclusiva con los menores extranjeros no acompañados (MENA), para que puedan federarse y disputar partidos oficiales.



El viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda, Francis Candil, lideró esta petición junto al entrenador y miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de la Federación Nacional de Fútbol, Vicente del Bosque, y la jueza de Menores de Las Palmas y presidenta de la asociación de inclusión de menores #UP2U Project, Reyes Martel.



En esta reunión también estuvo el presidente del Comité Nacional de Responsabilidad Social Coporativa de la RFEF, José Miguel Monje, y representantes de la Fundación de la UD Las Palmas, entidad que, junto a #UP2U Proyect, promueve esta iniciativa y que trabaja en la inclusión a través del deporte de los menores extranjeros y con medidas judiciales.



En 2012, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) endureció los requisitos para tramitar la ficha a los menores de edad extranjeros.



Se trata de una normativa pensada para evitar que se produzcan casos que han acarreado sanciones a clubes como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y que ya se aplicaron tiempo atrás al FC Barcelona.



El problema es que estas normas afectan también a los adolescentes que solo quieren jugar a nivel aficionado, y que han llegado a España en unas circunstancias totalmente diferentes a aquellos que vienen a hacer carrera deportiva.



En la actualidad, los jóvenes extranjeros que tienen entre 10 y 18 años son quienes más dificultades encuentran para jugar a fútbol cuando quieren hacerlo por primera vez.



Francis Candil ha lamentado el impedimento de la FIFA para que estos menores puedan jugar como federados.



"Si ya es difícil para los menores de edad extranjeros que residen con sus padres en Canarias, para aquellos cuyos padres no se encuentran en España la normativa vigente frena en seco la tramitación de su licencia para que jueguen federados a fútbol. A los que se encuentran en centros de acogida tampoco les vale la firma de sus tutores", ha señalado.



El viceconsejero explicó que la Administración se hace cargo de los menores, con lo cual "no se entiende" que exista esta restricción, que solo afecta, además, a este deporte por el negocio que genera.



"Nosotros somos responsables de estos chicos, somos sus tutores, y en estos casos podemos responder por ellos igual que sus padres. Tenemos que acabar con esta exclusión, porque el deporte es fundamental para trabajar la integración de estos chicos y porque es un acto de justicia", ha asegurado tras la reunión mantenida en Madrid.



Por su parte, Vicente del Bosque ha coincidido con esta reivindicación y ha resaltado los avances planteados en la reunión para cambiar esta realidad y el trabajo que está realizando la jueza Reyes Martel con los menores.



"No queremos ir en contra de la FIFA, lo que queremos es mejorar. El fútbol es una herramienta ideal para que los jóvenes se puedan integrar e incluirse en la sociedad, que bastante desgracia tienen al llegar a un país que no es el suyo sin poder contar con la ayuda de su familia", ha señalado.



Mientras, la jueza Martel se ha congratulado de que se estén aunando esfuerzos para resolver esta problemática, y que los chicos puedan divertirse complementando su formación íntegra.