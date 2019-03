Dépor y Las Palmas, obligados a ganar en el debut de Mel, que vuelve a Riazor

El RC Deportivo, quinto con 49 puntos, a cuatro del ascenso directo, y la UD Las Palmas, undécimo con 38, a nueve de la promoción de ascenso, están obligados a ganar el partido de la vigésimo novena jornada de LaLiga 1/2/3 que les enfrenta este domingo en el Estadio Abanca-Riazor, donde Pepe Mel, extécnico blanquiazul, debutará con los canarios.



El estreno del preparador madrileño con los insulares un año y unos meses después de haber sido destituido por el Deportivo, supone un aliciente más para un encuentro al que los dos equipos, que bajaron de la mano la temporada pasada y que aspiran al ascenso, llegan con necesidad, aunque la situación de los deportivistas es mucho mejor que la de los canarios.



El Deportivo no ha perdido en su campo esta temporada, pero en los últimos siete encuentros como local ha cedido cinco empates, los tres más recientes de manera consecutiva ante el Tenerife, el Nàstic y el Alcorcón.



Esos traspiés han generado ansiedad en el equipo que entrena Natxo González, que ha visto cómo se le escapaban cuatro puntos ante los catalanes y los madrileños en encuentros en los que estaba por delante en el marcador y que le habrían situado en las posiciones de ascenso directo, a un punto del líder.



Para combatir esos problemas en casa, el técnico baraja introducir cambios de jugadores e incluso de esquema táctico y todo apunta a que cambiará el lateral derecho, con Eneko Bóveda por David Simón, exjugador de Las Palmas, y con la vuelta de otro exfutbolista amarillo, Vicente Gómez, al once en detrimento de Álex Bergantiños.



Además, en ataque, el argentino Fede Cartabia, desacertado ante el Alcorcón, puede perder la titularidad en beneficio de Pedro Sánchez y la principal duda está en el lateral izquierdo, posición en la que han alternado Diego Caballo y Saúl García a lo largo del curso.



Las únicas bajas del Deportivo, que no facilitará la lista de convocados hasta el mismo día del encuentro, son los lesionados Carlos Fernández, Michael Krohn-Dehli y Vítor Silva, que esta semana confirmó su fichaje por la entidad blanquiazul.



Pepe Mel volverá este domingo a Riazor, donde se estrenará como el tercer técnico de la UD Las Palmas esta temporada, con la intención de hacer revivir las aspiraciones de ascenso del equipo isleño en LaLiga 1/2/3.



El preparador madrileño, sustituto de Paco Herrera desde el pasado martes, ha tenido cinco días y seis entrenamientos para inculcar sus nuevas ideas a los jugadores, y tratar de remontar en el último tercio liguero para meterse en la promoción de ascenso.



Mel reconoce que el reto es "difícil", pues necesitarán al menos nueve victorias en estos catorce últimos partidos, pero cree que es "posible" incluso si el primero de los triunfos necesarios no llegase en el feudo coruñés.



El nuevo técnico ha "cambiado todo" esta semana, y ha ensayado con los delanteros Rubén Castro y Araujo como principales estiletes. Su idea principal es "cambiar el ritmo" del equipo, con mayor presencia en campo rival y mejores transiciones.



Su primera decisión importante ha sido prescindir en la convocatoria del argentino Martín Mantovani, titular desde que comenzó 2019, ausencia que unida a la obligada de Cala por sanción motivará un nuevo eje en la defensa, al que optan los grancanarios David García, Deivid y el exdeportivista Aythami Artiles.



Además, si se cumple lo ensayado durante la semana, otro sacrificado podría ser el centrocampista argentino Gaby Peñalba, para pasar del 1-4-1-4-1 del anterior entrenador a un claro 1-4-4-2, en el que el equipo amarillo, que no gana fuera de casa desde el pasado mes de septiembre, tratará de arriesgar más.



En su primera lista de convocados, además de los sancionados Juan Cala y Rafa Mir, y del referido Martín Mantovani, también han sido excluidos por decisión técnica el serbio Srnic y los gemelos Dani y Javi Castellano.

Ficha técnica - Alineaciones probables:



Deportivo: Dani Giménez; Eneko Bóveda, Duarte, Marí, Caballo; Edu Expósito, Pedro Mosquera, Vicente Gómez; Matías Nahuel, Quique González y Pedro Sánchez.



Las Palmas: Raúl Fernández; Álvaro Lemos, David García, Aythami, De la Bella; Fidel, Ruiz de Galarreta, Timor, Blum; Araujo y Rubén Castro.



Árbitro: De la Fuente Ramos, del Comité castellano y leonés.



Campo: Estadio Abanca-Riazor.



Hora: 19.00.