El Dépor y el Tenerife firman un empate a cero

El Deportivo y el Tenerife firmaron este sábado un resultado lógico (0-0) por el fútbol que desplegaron en un partido táctico y por sus respectivas dinámicas como local y visitante, ya que los gallegos no han perdido esta temporada en su campo y los isleños aún no han ganado lejos del Heliodoro Rodríguez.



Los dos equipos vivieron de los errores del rival en una primera parte igualada, en la que el Tenerife insistió en construir desde la portería y el Deportivo se entregó a la presión alta para tratar de sorprender a los insulares, que tras el paso por el vestuario merodearon el área coruñesa sin concretar las ocasiones.



Con el empate, los deportivistas desperdiciaron la oportunidad de acostarse líderes y asegurarse acabar la jornada en posiciones de ascenso directo.



Volvió José Luis Oltra a Riazor por segunda vez después de haberse sentado en el banquillo local en la temporada 2011/12 y los primeros meses de la 2012/13, y el técnico que ostenta con el Deportivo el récord de puntuación de la categoría de plata desde hace siete años vio a su equipo gozar de le mejor ocasión de los 45 minutos cuando solo se habían jugado nueve.



Bajo la lluvia, en una falta lateral, Suso Santana sacó en corto para Luis Milla y este puso el esférico en el área para que Jorge Sáenz lo conectara de cabeza y obligara a Dani Giménez a estirarse y despejar a saque de esquina.



El Deportivo se afanó en interceptar un pase en la salida de balón de los tinerfeños y lo hizo a los once minutos. El colombiano Didier Moreno, que suplió al sancionado Vicente Gómez, le arrebató el cuero a Milla y Borja Valle disparó muy desviado desde la frontal del área.



Poco después, Malbasic (min.17) cazó un pase al hueco que sirvió Alberto Jiménez desde el centro del campo, cogió la espalda a la zaga gallega, y falló en el remate.



Gallegos y canarios apenas se incordiaron y el partido se enfrió hasta que despertó en los minutos finales del primer tiempo otra vez con los errores de ambos en la salida del balón, aunque sin consecuencias en el marcador porque los delanteros tampoco tenían su noche.



Oltra retocó el equipo de vuelta al césped con la entrada de José Naranjo por Montañés, un cambio ofensivo que no desestructuró al equipo, bien posicionado en el césped de Riazor, con Malbasic como referencia de su juego ofensivo, aunque sin efectividad en el área, al igual que el deportivista Quique González.



El Tenerife merodeó el área del Deportivo, pero no concretó las ocasiones que tuvo y Riazor criticó el juego de su equipo con algunos silbidos.



El técnico del conjunto coruñés, Natxo González, respondió con la entrada de Fede Cartabia a falta de veinte minutos e hizo debutar al argentino Nahuel Leiva para pasar de tres delanteros a dos extremos, con Quique en punta.



El máximo goleador del Deportivo pudo desequilibrar el choque a los 83 minutos, pero falló en la definición en un saque de banda tras haber hecho un movimiento inteligente con anterioridad.



El Tenerife aceptó el reparto de puntos y a punto estuvo de costarle caro en la última jugada, una falta que ejecutó Fede Cartabia y que Dani Hernández atajó, con problemas, en dos tiempos.



- Ficha técnica:



0 - RC Deportivo: Dani Giménez; David Simón, Duarte, Marí, Caballo; Edu Expósito, Álex Bergantiños, Didier Moreno (Krohn-Dehli, min.75); Quique González, Christian Santos (Fede Cartabia, min.71) y Borja Valle (Nahuel, min.79).



0 - CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Alberto Jiménez, Héctor Hernández; Suso Santana (Coniglio, min.79), Luis Milla, Racic, Montañés (José Naranjo, min.46); Borja Lasso (Undabarrena, min.89) y Malbasic.



Árbitro: López Toca, del Comité Cantabro. Mostró amarilla a Didier Moreno (min.31) y Diego Caballo (min.58), del Deportivo; y a Racic (min.37), Borja Lasso (min.53), Milla (min.57) y José Naranjo (min.88), del Tenerife.



Incidencias: Partido de la vigésimo cuarta jornada de LaLiga 1/2/3 disputado en el estadio Abanca-Riazor ante 18.188 aficionados. En el descanso del partido desfilaron por la banda de tribuna los jugadores de los 14 equipos que participan en la segunda fase de LaLiga Genuine en A Coruña este fin de semana.