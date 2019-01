El juez de Disciplina de LaLiga determina la suspensión de todos los partidos del Reus de la segunda vuelta

En una resolución de este viernes, el Juez de Disciplina de LaLiga ha decidido suspender todos los partidos del Reus, decisión que contradice la adoptada esta mañana por la RFEF. De hacerse efectiva la resolución, la UD Las Palmas no tendrá que saltar al césped del Estadio Municipal de Reus este sábado. El partido estaba programado para las 19.30 horas y, durante toda la jornada del viernes, se especuló con la suspensión. La Federación dijo que el choque se jugaría; el juez de Disciplina de La Liga dice que no, según publica Iusport. La AFE, señala este medio de comunicación deportivo, no se opone a esta suspensión.

Este es el acuerdo del Juez publicado por la web especializada en derecho deportivo:

"Primero.- Suspender hasta la resolución del presente expediente el derecho del Reus de participar en la competición profesional.

Segundo.- Notificar la presente resolución al Reus, advirtiéndole que contra la misma cabe recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Notificar la presente resolución a la Real Federación Española de Fútbol, a la Asociación de Futbolistas Españoles, al Presidente de la UD Las Palmas, al Instructor del expediente y al Sr. Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional".

Los principales argumentos del juez de LaLiga aluden al principio de igualdad para justificar su decisión asegurando que una suspensión avanzada la segunda vuelta resultaría un perjuicio para todos los equipos que ya hayan jugado con el cuadro catalán (lo que sucedería con la UD Las Palmas). "El Reus concluyó la primera vuelta, la competición fue igual para todos los clubes inscritos, de suerte que todos jugaron sus encuentros contra el Reus y, sea cual sea el resultado del expediente, la pureza de la competición ha quedado más que asegurada", señaló el magistrado deportivo.

"De acordarse ahora la medida de suspensión del derecho del Reus a participar en la Liga 1/2/3 se produciría una –casual- situación de aparente simetría, igualdad y justicia, puesto que de terminar el expediente sin sanción o con sanción distinta del descenso o expulsión de la competición, el Reus jugaría íntegramente la segunda vuelta, y de terminar con dichas sanciones, no se jugaría la segunda vuelta, aplicándose a los demás participantes por igual el reglamento Federativo y las normas sobre atribución de puntos". "Ciertamente, ello salvaguardaría al máximo la pureza de la competición, respecto de los demás participantes".

"Previsiblemente este expediente terminará antes de que el Reus dispute dos partidos, por lo que la suspensión provisional de derechos afectará en su caso a un solo encuentro. Es decir, los perjuicios que ocasionaría la medida provisional serían muy reducidos, cualquiera que pueda ser el sentido de la resolución final de este expediente, que ahora no puede predeterminarse en absoluto. Y en todo caso serían de fácil remedio, al poder jugarse con facilidad un solo partido, en fecha ulterior a determinar".

"Las circunstancias concurrentes –ciertamente por el azar del calendario- hacen que uno de los valores que ha de proteger LaLiga, cual es la pureza de la competición, no se vea en absoluto afectado si se suspenden provisionalmente los derechos del Reus como asociado a LaLiga durante el brevísimo tiempo que afecta a la tramitación de este expediente, y que en el plano competitivo afectaría a un solo encuentro (el primero de la segunda vuelta, habiéndose disputado todos los de la primera con absoluta normalidad y deportividad)"

El Juez de LaLiga se felicita de la actitud de la Asociación de Futbolistas Españoles en este caso: "Esta postura clara de la AFE, que se echó en falta en la resolución de 4 de enero, unida al sentir manifestado por los futbolistas del Reus en su escrito antes referido es, sin duda, un elemento de peso a la hora de tomar una decisión". Y termina la resolución afirmando que “vistas las nuevas circunstancias concurrentes, y tan sólo –como es propio de toda medida provisional- hasta que se dicte resolución definitiva en este expediente, procede acceder a una de las medidas provisionales solicitadas por el Presidente de LaLiga, consistente en "suspender, adicionalmente a los ya suspendidos, hasta la resolución del presente expediente", el derecho del Reus a participar en la competición profesional. Ello con base en los argumentos y consideraciones expuestos en los dos apartados, a) y b) del presente Fundamento de Derecho".