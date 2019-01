La Federación confirma que el partido entre el Reus y la UD Las Palmas se disputará este sábado

Al final se jugará. El partido entre el Reus, que sólo cuenta con doce fichas profesionales tras la espantada de siete jugadores por los reiterados impagos del club catalán, y la UD Las Palmas se disputará tras una tarde de idas y venidas. Este sábado, a las 19.30 horas, los amarillos saltarán al terreno de juego después de que la Real Federación Española de Fútbol determinara que no se dan los condicionantes reglamentarios para suspender el choque.

Delante de los de Paco Herrera se situará un equipo con sólo doce fichas profesionales y que deberá acudir al filial para cubrir la portería. Pero no hay margen para la confianza. Este mismo Reus, con los mismos problemas e incertidumbres, apalizó al Málaga hace dos jornadas (3-0) y sacó un punto en Los Pajaritos ante el Numancia (1-1). Están heridos; no muertos. Pero no cabe ninguna duda de que la situación anímica de los catalanes es una oportunidad de oro para volver a sumar tras la goleada al Osasuna en el Egesé (Estadio de Gran Canaria) de la pasada jornada (4-1) y sumar seis de seis muchísimas jornadas después.

En el aspecto puramente deportivo, el técnico amarillo solo ha incluido una novedad en la convocatoria con la presencia del centrocampista Javi Castellano, ya recuperado de su lesión muscular, en lugar de Íñigo Ruiz de Galarreta, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Sin embargo, el sustituto del vasco en el once inicial probablemente sea el tinerfeño Maikel Mesa, según ha reconocido el propio Herrera en rueda de prensa. El entrenador del conjunto isleño también ha dejado entrever que no quiere tocar el once inicial que goleó a Osasuna salvo el obligado cambio ya referido, por lo que podría repetir el sistema empleado ya que, a su juicio, debe "estabilizar" al equipo al haber encontrado una "idea" de juego.

Así, el argentino Gaby Peñalba volvería a hacer de bisagra entre la defensa y otra línea de cuatro centrocampistas por delante suya, con Rafa Mir acostado a la banda izquierda y Rubén Castro como hombre más adelantado, aunque Herrera ha matizado que podría dar descanso de entrada al veterano ariete y situar a Araujo en su lugar.

Un rival en cuadro

La plantilla del Reus Deportiu se reunió este viernes con Joan Oliver, propietario del club, para exigirle una solución a los problemas económicos y al hecho de contar sólo con doce fichas profesionales para enfrentarse a Las Palmas, tras la marcha de seis futbolistas que denunciaron al club. Los futbolistas habrían pedido a Joan Oliver por escrito que les asegure una resolución definitiva al problema o, en caso contrario, quedar libres la semana que viene.

Para hacer frente a los amarillos, el Reus no podrá contar con ningún portero del primer equipo tras la marcha de Edgar Badia y la lesión de Pol Freixanet. El técnico del equipo reusense, Xavi Bartolo, tampoco podrá contar con el delantero Miguel Linares, que se ha rehusado a vestirse de corto ante la situación que vive el club catalán.

El Reus sigue en posiciones de descenso. Es antepenúltimo con 21 puntos, a uno de la permanencia, por lo que un triunfo podría ayudar a los de Bartolo a asomarse a la zona tranquila.