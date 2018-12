Herrera: "El partido ante el Oviedo servirá para saber hacia dónde quiere ir el equipo"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, ha manifestado que el partido de este domingo ante el Real Oviedo en Gran Canaria le servirá como "muestra" para saber "hacia dónde" quiere ir su equipo, tras el "palo grande" que supuso el 4-1 encajado en Cádiz en su reestreno como técnico isleño.



Después de una primera semana en la que quiso "mover lo menos posible" al equipo y no hacer una "revolución", para este domingo sí anuncia "algunos cambios".



No ha revelado quién suplirá al sancionado Álvaro Lemos en el lateral derecho, si el canterano Diego Parras o si jugará el central David García en una demarcación que conoce; el resto de la alineación, por el contrario, sí la tiene decidida, e incluso no descarta convocar a Ruiz de Galarreta, a quien el club había descartado por lesión en sus comunicados de prensa de esta semana.



Herrera ha insistido en la previa al partido en que la Unión Deportiva tiene "buenos jugadores, buena plantilla", pero no funciona "como un equipo", y encontrarlo es su "principal trabajo".



"No podemos hacer una jugada preciosa y luego pasar a otro renglón mucho más bajo. En lo que más empeño pongo es en encontrar la regularidad, un equipo que quiera tener la pelota y ganar con ella, pero también fajarse en defensa, porque la recuperamos muy atrás, y ese es uno de los mayores problemas", ha explicado.



Del rival, entrenado Juan Antonio Anquela, amigo suyo y al que "aprecia mucho", ha advertido que tiene un funcionamiento parecido al del Cádiz, con cinco atrás en defensa y salida rápida al contraataque, además de llevar dos años con el mismo sistema, lo que ayuda a "tener una idea definida" y hacer "más fuerte" al equipo.



Herrera cumplirá este domingo 65 años, y tiene claro que el mejor regalo sería "una victoria, lo demás es superfluo", y que su equipo "juegue bien al fútbol y nos divirtamos todos", porque ganar les daría más "convencimiento" en lo que están "empezando a construir".