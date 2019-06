José Luis Martí cortocircuitó un intento de amaño de Aranda cuando era entrenador del Tenerife

El nombre del CD Tenerife ha saltado este martes a las portadas de la prensa nacional en relación a la operación Oikos y lo ha sido para bien. Así, se explica que Carlos Aranda, cerebro de la trama, se lamenta de que José Luis Martí, actual técnico del Deportivo de La Coruña, haya evitado amañar el resultado del Tenerife-Nástic de la penúltima jornada de la temporada 2016-2017.

Según informa el diario ABC, “la Policía intercepta una conversación el 3 de junio de 2017. Ese día se disputa un encuentro entre el Tenerife y el Nástic, correspondiente a la penúltima jornada de Segunda División, y de la conversación, a cuya transcripción ha tenido acceso ABC, se deduce que Aranda había intentando convencer al entonces entrenador tinerfeño, José Luis Martí, para que pactase un empate con el equipo catalán. A ambos equipos les hubieran valido las tablas. Al Nástic, para no descender, y al Tenerife, para meterse en la promoción de ascenso. Sin embargo, el partido terminó ganándolo el Nástic por 0-1, lo que ponía en peligro su clasificación, aparte de perder al parecer una importante cantidad de dinero si hubiese aceptado la propuesta de la organización mafiosa”.

En la información se puede leer también que “al ver lo ocurrido, Aranda monta en cólera y le traslada su enfado a otro miembro de la organización, identificado como Antonio Pintidura.

Aranda: Los del Tenerife no es que son tontos, son retrasados.

Pintidura: Ya, pero el Alcorcón ganando y el Nastic también.

A: No, pero escúchame, el Nastic quería la X y el entrenador del Tenerife decía que no. Con el punto estaban matemáticamente, está matemáticamente en el play off, no que ahora van perdiendo 0-1 y se la juegan todo al último partido.

P: Increíble, es que va ganando el Alcorcón.

A: El Alcorcón va ganando, va ganando el Nástic. No, olvídate. Un desastre, un desastre, yo te lo he dicho. Es que pasan todas estas cosas porque tienen que pasar. El desgraciado ese, el mierda del entrenador, me cago en tus muertos, hijo de puta.

Según los investigadores, se evidencia que “la proposición de Carlos Aranda ha existido, ya que se lamenta de que el entrenador del CD Tenerife no haya aceptado el amaño, el cual habría sido beneficioso para este equipo, decidiendo disputar el partido con total competitividad”, finaliza la información referida al equipo representativo, que seguidamente se detiene en otros clubes.