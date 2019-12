Garrido: “No descarto llevar a los tribunales a la directiva del CD Tenerife si no hay transparencia”

José Miguel Garrido, inversor que apadrina la plataforma 'Tinerfeñistas' de Corviniano Clavijo, confirmó en la SER que son ya "más de 800 accionistas minoritarios" los que les han depositado su confianza para la junta de este mes. "Estamos muy contentos con la movilización de la gente", resumió.

En declaraciones a 'Radio Club Deportivo', dijo que los accionistas de referencia Amid Achi y Juan Pelayo "son como los de la orquesta del Titanic, que siguen tocando música mientras el barco se hunde".

"Esto es el principio de una etapa diferente para el Tenerife. No se puede dirigir un club con esa masa social, esa historia, número de abonados y accionistas... de espaldas y en contra de la afición. Eso es inviable a largo plazo. Abanderamos una forma diferente de hacer las cosas y lo primero que buscamos son unas elecciones", reseñó. "Lógicamente para que haya un cambio, tienen que cambiar las personas", añadió.

"El hastío llega a tal punto que mucha gente ha dejado de ir al Heliodoro", fue otro de sus mensajes.

También reveló que está dispuesto a ir hasta el final en la defensa de los accionistas que les han brindado su apoyo. En este sentido, no descartó ir a los tribunales "si no hay transparencia" en la petición de información que han hecho al consejo de administración. Entre otras cuestiones, han preguntado (por vía notarial) por las relaciones y acuerdos económicos del club con determinados medios de comunicación. "Lo he hablado con Corviniano y nosotros es que hasta seríamos partidarios de llevar este tema a los Estatutos: las ayudas con dinero o las subvenciones desvirtúan el papel real de la prensa. Ni 100 euros ni cinco a ningún periodista ni medio informativo", propuso. El plazo del Tenerife para responder expiraba este lunes. "Estas preguntas las volveremos a hacer en la junta y más temprano que tarde, esperamos las respuestas".

Garrido lamentó la hostilidad con la que desde algunos sectores se ha arremetido contra los planes de Clavijo. "Le han llamado fascista y deberían tenerle un poco más de respeto", denunció.

El empresario aseveró que estarían listos para acceder a la gestión del club ya mismo si hiciera falta. "Este es un proyecto con cara y ojos, y con un líder que es Corviniano".