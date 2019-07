Juan Cala acusa a la UD Las Palmas de perder el respeto a sus jugadores

El ex defensa de la UD Las Palmas Juan Cala acusó hoy a la entidad de perder el respeto por sus jugadores profesionales en las semanas finales de la temporada pasada. “En el último tramo de Liga se nos perdió el respeto a los profesionales […] se dijo a tomar por saco con todo y se decidió sacar quince canteranos por sacarlos”, afirmó el futbolista en los micrófonos de SER Las Palmas.

“Yo fui canterano —continuó— y la oportunidad tiene que llegar cuando estás preparado. Subirlos por subirlos no… Primero tienen que destacar en el filial y luego, poco a poco, ir sacándoles esa presión con minutos. Cuando subes a cinco de golpe a lo mejor te vale uno y pierdes cuatro. Cada uno tiene su tiempo y hay que saber dárselo”, añadió.

Cala, que reconoció haber vivido en la Isla un año “bastante malo” en lo personal, indicó que deja el equipo amarillo “con pena”, después de que se produjeran “muchas desilusiones durante el año. con decisiones correctas o incorrectas, según las circunstancias”, dijo el jugador formado en la cantera del Sevilla.

Desveló, asimismo, que no habló con el entrenador, Pepe Mel, cuando terminó la temporada. “Cuando me hicieron la propuesta [de rescisión de los dos años de contrato que le restaban] con el único que hablé fue con el presidente. Ambos hablamos claro y eso él lo valora. Lo que he visto mal lo he dicho, igual de manera equivocada, pero nunca me he ido por las ramas para lo bueno y para lo malo”, precisó.

“Dije a la llegada que me quería mimetizar con la isla y el equipo; me voy siendo un poco más de Las Palmas, no como un socio o cualquier persona de la isla, pero siempre defendí este equipo como si fuese mío”, insistió el futbolista sevillano, que esta misma semana cerró su vinculación con el Cádiz CF para los próximos cinco cursos.