Mantovani dice que hay que pasar la página de Jiménez y alaba la capacidad de Paco Herrea

El jugador argentino Martín Mantovani ha manifestado este jueves que "no es agradable" vivir un cambio de entrenador, tras la designación de Paco Herrera como sustituto de Manolo Jiménez en la UD Las Palmas, y que si el club isleño tomó esta decisión es que las cosas no marchaban bien en lo deportivo.

"No es agradable vivir una experiencia como la destitución de un entrenador, pero si sucede una cosa así, es porque las cosas no van bien, está claro. No estaba acostumbrado a esto, pero hay que pasar página, porque son decisiones que no dependen de nosotros", recalcó el defensa central.

Mantovani sí ha reconocido que hubo momentos en los últimos partidos de LaLiga 1/2/3 en que el equipo amarillo "no reflejaba una idea de juego que era lo que quería la gente", y una de las cosas que quiere el nuevo entrenador "es que tengamos nuestro estilo y mantener siempre una idea. Es un técnico que tiene mucha experiencia y está muy capacitado", subrayó.

El central ha añadido que el mensaje de Herrera es de "tener tranquilidad y cabeza, poner cordura", así como "confianza" en el equipo.

"Paco -Herrera- habla mucho y es muy tranquilo. Quiere que haya mucho orden, defensivo y ofensivo. Está contento con los jugadores que hay en la plantilla. Ese mensaje es positivo. Tiene el respaldo de todo el equipo. Ojalá las cosas vayan bien", ha apuntado.

Además, según su opinión, cuando se produce un cambio de técnico, a los futbolistas se les pide "que den un paso adelante", sobre todo en "intensidad", y ahora tienen "muchas ganas" de vencer el próximo sábado en Cádiz "para romper esta racha negativa", y porque además saldrían reforzados.

Con respecto al conjunto gaditano, ha dicho que va "a más", con un nivel de trabajo defensivo "muy alto", que intenta jugar al "contragolpe por las bandas", y lo hace "en un gran estadio y ante una gran afición", pero para la Unión Deportiva es "un buen momento" para demostrar que pueden "competir en cualquier lugar".