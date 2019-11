Mantovani: “Tenemos que ganar como sea al Real Oviedo”

El defensa de la Unión Deportiva Las Palmas Martín Mantovani ha manifestado este miércoles que deben "apretar las tuercas" todos juntos y "atar cabos sueltos" después de cinco jornadas sin ganar en LaLiga SmartBank, aunque no considera que el equipo amarillo tenga un problema.

El zaguero argentino ha recalcado en rueda de prensa que deben "prestar atención" a errores como los que les costó perder el pasado domingo ante el Mirandés (2-1), con dos goles encajados en solo dos minutos cuando expiraba la primera parte.

No comparte, en cambio, la opinión de alguno de sus compañeros, quien considera que ante la primera adversidad, el equipo se cae.

"No estoy de acuerdo, si realmente nos pasara eso, sería un problema, y no es el caso, porque el equipo no baja los brazos y lo sigue intentando, pero si tenemos una mala racha de resultados es porque algo estamos haciendo mal, y hay que ajustar cosas", ha argumentado.

Mantovani insiste en que no les queda otra que "apretar las clavijas" y ganar "como sea" el próximo domingo al Real Oviedo en el Estadio de Gran Canaria, porque la gente desde fuera "se pone nerviosa y se desilusiona" después de sumar un solo punto de los últimos quince posibles.

El veterano zaguero argentino, de 35 años, jugó durante la temporada 2012-2013 en el Real Oviedo, del que guarda un "gran recuerdo" como club, y en el que ahora militan antiguos compañeros suyos en el Leganés como el guardameta y compatriota suyo Nereo Champagne, o el extremo tinerfeño Omar Ramos.

"Ellos tampoco están en una buena racha y van a venir a Gran Canaria con ganas de sacar una victoria para superar el mal momento que atraviesan", ha reconocido.

Para ese encuentro, Mantovani ya está totalmente recuperado de su lesión y podría regresar a la titularidad, después de viajar con sus compañeros el pasado fin de semana a Miranda de Ebro, aunque sin minutos.

También tiene opciones de volver al equipo Jonathan Viera, un futbolista "diferente en la categoría, muy importante, no hay ninguna duda", según admite el propio Mantovani, si bien no considera que sea bueno que el equipo dependa tanto de él -regresará a China en enero- o del juvenil Pedri, tras su reaparición en el estadio de Anduva.