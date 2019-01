Mantovani, sobre la posible llegada de Aythami: "Tiene que ser para sumar, no para restar"

El defensa argentino Martín Mantovani, de la UD Las Palmas, ha recordado este martes que con el posible fichaje de Aythami Artiles serían "cinco centrales para dos puestos", y que la llegada del zaguero grancanario tiene que ser "para sumar, y no restar, porque si no, vamos a ir mal".



Mantovani ha reconocido que para hacerse un hueco de titular "la cosa va a estar más disputada", si se confirma la incorporación de Aythami, al quien "acogerán" en la plantilla insular y le darán la "bienvenida", para competir con David García, Juan Cala, Deivid y el propio Mantovani.



El veterano defensa argentino ha sido titular en los últimos encuentros, y admite que ese "runrún" que había como uno de los presumibles descartes en este plazo de fichajes de enero "no gusta, pero ayuda a ser más fuerte".



Mantovani ha sido claro al indicar que fichó por la Unión Deportiva, procedente del Leganés, "para demostrar que puedo estar en este gran club y llevarlo donde debe estar", porque tiene una "fuerza interna muy grande" y confía "mucho" en sus posibilidades.



El central argentino cree que la suspensión del partido en Reus, el pasado fin de semana, ha "perjudicado" a Las Palmas porque venían "embalados" tras el 4-1 a Osasuna y en "buena dinámica", pero ahora deben pensar ya en el encuentro del próximo domingo en Tarragona ante el Gimnàstic, actual colista de LaLiga 1/2/3.



"Si el equipo quiere demostrar que quiere estar arriba, este partido debe ser una final. No olvidemos que fuera de casa no estamos sacando buenos resultados, salvo el 0-0 en Majadahonda, y creo que es el momento para que el equipo dé una vuelta de tuerca como visitante", ha expresado.