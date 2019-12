El derbi entre el Mensajero y el Tenisca, duelo de la jornada

El ya clásico derbi palmero por antonomasia entre el Mensajero y el Tenisca acaparará de nuevo la máxima atención no sólo de todo aficionado al fútbol de la isla de La Palma, sino también a muchos otros que lo seguirán desde el resto de la geografía insular.

Este encuentro de máxima rivalidad llegará en un controvertido estado, mientras el cuadro tenisquista disfruta de un excelente momento, su rival mensajerista, por el contrario, se encuentra en el mismísimo borde que delimita el descenso de Categoría, de ahí que su condición local no suponga ventaja alguna en esta confrontación.

Otro interesante enfrentamiento, por la posición clasificatoria de ambos, Gran Tarajal y Tenerife B, se medirán en Fuerteventura con un mismo objetivo aunque para propósitos algo diferentes, mientras los majoreros lo harán con la intención de ganar para intentar el asalto al liderato, su rival lo hará para acercarse al cuarto lugar.

Ante esta seria amenaza, el líder, Atlético Paso, tendrá claro que la mejor manera de afianzarse en el liderato no será otra que la de sumar en el Salvador Ledesma los tres puntos que también querrá apropiarse el Vera, equipo que, si bien, se encuentra lejos de los puestos de abajo, querrá ganar para asentarse en la zona cómoda.

El Marino es otro de los equipos interesados en sumar una victoria para garantizar su actual tercera posición, para ello deberá desplazarse a Gran Canaria y realizar un doble esfuerzo, puesto que su rival, el Unión Viera, no le dará facilidad alguna al estar en juego la posibilidad de acercarse bastante al cuarto lugar.

Este mismo reto de mantenerse lo más cerca posible de la cuarta posición está en mente del San Fernando, y para no perder opciones deberá sorprender en el Anexo al Estadio de Gran Canaria a un Las Palmas C que no debería ceder ni un sólo punto si quiere concluir esta primera vuelta a una prudencial distancia del descenso.

En una situación muy similar, pero con dos puntos más que el representativo de Maspalomas, se encuentra el Tamaraceite, equipo que en esta ocasión deberá visitar el Villa Isabel para medirse a un incierto Ibarra al que no le conviene sufrir traspiés alguno.

En el resto de encuentros sus contendientes deberán pensar en propósitos que nada tienen que ver con la Segunda B, como por ejemplo el encuentro que medirá en Barranco Las Lajas a su titular, Tacoronte y Puerto La Cuadra, al contrario, pugnarán por adueñarse de tres puntos que les acercarían un poco más a la permanencia.

La salvación en el presente campeonato casi que ya no está al alcance del colista Santa Brígida, puesto que para que la misma se hiciera realidad debería experimentar un radical vuelco, comenzando en esta misma jornada en Tasagaya ante un Atlético Güímar que podría por fin experimentar un leve respiro si se alza con el triunfo.

El Santa Úrsula es otro de los equipos que está incrementando sus probabilidades de descender, pero su suerte podría experimentar una leve mejoría si en su visita a Gran Canaria logra sorprender a un San Mateo que después de un dudoso inicio ha sabido asentarse en la zona tranquila, con opciones de reengancharse al cuarteto de cabeza.

Y por último, el Buzanada también pasa por las mismas peripecias que el cuadro santaursulero, por lo que su precaria situación le obliga a ganar, en esta ocasión no lo tendrá nada fácil en la Ciudad Deportiva ante un Lanzarote caracterizado también por una más que mediocre temporada.