Miguel Ángel Ramírez cree que los jugadores van "un poco de sobrados"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado este martes que el primer objetivo del equipo amarillo es "la permanencia" en LaLiga 1/2/3, y que deber ser "humildes" y "no ir de sobrados", como a su juicio ocurrió la temporada pasada en Primera División.



El dirigente isleño ha explicado que ya en verano propuso "ir por partes" en la consecución de los retos del presente curso, y que se trazaron un mapa de objetivos, pero ahora la "realidad" es otra.



Ramírez ha reconocido que a la llegada de la plantilla de Lugo, donde el equipo perdió por 4-2 el domingo, se reunió durante una hora con los futbolistas para darles su parecer de lo que está ocurriendo.



"Ya he dicho lo que tenía que decirles, mi parecer de lo que está pasando. El año pasado íbamos un poco de sobrados y es lo que puede estar pasando en estos momentos. Hemos confeccionado una plantilla para el ascenso, pero que mucho y todavía hay tiempo hasta para ser líderes", señaló.



En opinión de Ramírez, los futbolistas sufren un "bloqueo mental" que hace que no rindan como se espera de ellos.



El presidente exculpa al segundo entrenador de la temporada, Paco Herrera, y descarta que puede ser destituido en caso de perder el próximo domingo contra el Tenerife, porque a su juicio el técnico catalán no tendría la culpa si eso ocurriese.



"Lo que está pasando lo veíamos venir, y hubiese pasado lo mismo con el entrenador anterior" (Manolo Jiménez), ha admitido Ramírez.



El dirigente grancanario reconoce que el revulsivo que buscaban con la llegada de Herrera no ha funcionado "hasta ahora", y que "evidentemente" está "decepcionado" porque no se están cumpliendo las expectativas después de una "inversión millonaria".



"Tengo tanta fe para darle la vuelta a esta situación que no quiero ponerme a pensar si nos hemos equivocado, entre otras cosas porque no tenemos más soluciones, esta es la plantilla que tenemos y hay que creer en ella", ha defendido.



Además, asegura que Paco Herrera no ha pedido ningún fichaje y tiene "libertad absoluta" para subir jugadores del filial, como ya ha propuesto públicamente, aunque si la plantilla actual recobra su nivel "no tendría que entrar ni salir nadie", pero si no es así, "la dirección deportiva decidirá".



Con respecto a la posibilidad de que Jonathan Viera volviese de China, ha dicho: "Tiene las puertas abiertas, tenemos una ficha libre; si él quiere, lo fichamos mañana".



Ramírez, quien asegura que ya no es accionista del CD Tenerife -lo fue en su momento-, vaticina que el equipo que el próximo domingo salga victorioso en el derbi dará un impulso "para lograr sus objetivos", y espera que el triunfo sea del conjunto amarillo, "con todos los respetos al rival".



El dirigente pide a la afición que acuda al Estadio de Gran Canaria y "disfrute del derbi", porque será un partido "totalmente diferente" a los disputados hasta ahora debido a la "motivación especial" de los jugadores "por enfrentarse al eterno rival".