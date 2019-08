Nikola Sipcic se define como un defensa “modero, fuerte y rápido”

El nuevo central del CD Tenerife, el serbio Nikola Sipcic, se ha definido como un defensa “moderno, fuerte y rápido”, mientras que ha afirmado que su fichaje por el conjunto blanquiazul es “un gran paso” en su carrera.

En declaraciones a los medios en su llegada a la isla, el séptimo refuerzo del conjunto chicharrero ha resaltado que afronta “una gran oportunidad” para probarse “en una de las mejores ligas del mundo”.

“Daré lo mejor de mí mismo para el equipo, el objetivo debe ser ganar cada partido”, ha dicho.

"Me he informado del Tenerife y he visto cosas de los últimos meses. Es un gran equipo y una gran Liga para los jugadores, es la mejor. Conozco a Malbasic como jugador, pero no personalmente. Hablaré con él"

Sipcic ha relatado que se ha informado sobre su nuevo club y ha “visto cosas de los últimos meses”, y también que del equipo conoce a su compatriota Filip Malbasic.

El central serbio, que se ha comprometido con el CD Tenerife hasta junio de 2022, se incorporará a la concentración blanquiazul en Portugal, una vez supere los reconocimientos médicos en la isla.