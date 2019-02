Oltra: "El Córdoba tiene muchas caras nuevas y no sabes qué equipo te puedes encontrar"

El entrenador del CD Tenerife, José Luis Oltra, ha advertido este jueves de que el Córdoba CF, rival del próximo sábado del conjunto blanquiazul en el Rodríguez López, es “un rival muy peligroso”, al tiempo que ha recordado que “tiene muchas caras nuevas”, por lo que, “no sabes qué equipo te puedes encontrar”.



El técnico tinerfeñista ha dicho que no cree que se note la diferencia en la clasificación, al tiempo que ha dicho que quieren “darle continuidad a nuestro modelo”, sobre lo que ha dicho que les falta “elegir bien los momentos para salir, tocar y combinar”.



“En el afán de asegurar el balón volvemos atrás, pero no hay que tener por tener el balón, hay que llegar y finalizar cuando superas líneas", ha explicado.



En cuanto a la ausencia de Paco Montañés por lesión, Oltra ha dicho que tiene variantes para la banda izquierda, como Naranjo, Isma López o Malbasic, pero ha afirmado que otra posibilidad podría ser cambiar el sistema de juego.



“No encajar es fantástico. Creo que no nos hacían muchas ocasiones, aunque los rivales eran más efectivos. Ahora no encajamos, pero también concedemos menos. Cualquier entrenador quiere un equilibrio y ser un equipo sólido", ha dicho.



También se congratula de que después del mercado de invierno la plantilla “es un poco mejor y te da más posibilidades”, aunque ha advertido de que “ya era muy buena” antes de enero.



"El fútbol depende de contextos, lo que dices hoy vale para hoy. Cuando llamé a Isma López le dije que lo quería para el lateral, pero a lo mejor su debut es por delante, por las circunstancias. Pero lo utilizaré más de lateral", ha comentado.



"Hay opciones para sustituir a Luis Milla -sancionado-, o puedo cambiar de sistema. Tengo claro lo que voy a hacer, aunque no lo voy a decir antes del partido. Luis Milla está compitiendo bien. Está mejor y aprovechamos que no puede jugar para que se recupere bien. Si no estuviese sancionado, seguramente hubiera entrenado", ha dicho sobre el mediocentro madrileño.