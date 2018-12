Oltra da por bueno el empate en el Estadio de Gran Canaria

José Luis Oltra, entrenador del CD Tenerife, dijo tras el partido ante la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria (1-1) que da por bueno el punto conseguido, y que era importante no perder el encuentro de máxima rivalidad regional.



"Veníamos a por la victoria, pero te pones perdiendo en un campo dificilísimo, con una afición volcada, es un derbi... hay que valorar el punto como algo muy positivo, que nos va a reforzar anímicamente, porque era muy importante no perder aquí", indicó el preparador valenciano.



Oltra añadió que desde el banquillo estaba "convencido" de que la jugada que supuso el empate "había sido penalti" por manos de David García, pero tras hablar con el técnico local, Paco Herrera, le aseguró que no había sido así, porque el balón le golpeó en la cabeza al central grancanario.



"Es lo que tiene el fútbol, el VAR (videoarbitraje) no está instaurado, y unas veces te dan y otras te quitan. La semana pasada no nos pitaron un penalti clamoroso a nuestro favor, y ahora tendríamos dos puntos más", recordó.



Además, el preparador valenciano fue sincero y reconoció que hubiese sido "injusto" un 1-2, si el hondureño Brayan Acosta no hubiese fallado la clara ocasión que tuvo en el tiempo de prolongación.