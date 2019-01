Paco Herrera: "No somos un buen equipo fuera de casa, hay muchos despistes"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Herrera, ha reconocido que sus jugadores tienen "muchos despistes" y que no es un buen equipo fuera de casa, de cara el encuentro de este lunes en Madrid ante el Rayo Majadahonda.



El técnico catalán sabe que el mes de enero será crucial en el devenir del conjunto amarillo a corto plazo, ya que disputará tres encuentros como visitante, por uno solo en casa.



Herrera afronta el choque "como todos, porque todos son finales para mí", e incluso ha dejado entrever que teme por una posible destitución del cargo si continúa sin ganar, tras dos empates y tres derrotas desde que llegó al banquillo insular.



El preparador barcelonés insiste en que los malos resultados, sobre todo fuera de casa, no se deben a la ansiedad, "sino a los despistes, no estamos defendiendo bien", por lo que en Majadahonda espera ver a un equipo "serio y firme" atrás, porque la otra faceta, la de "atacar con sentido", ya la están "consiguiendo".



Herrera ha destacado que el equipo madrileño es "valiente" y juega "sin miedo", porque es un recién ascendido y cada encuentro es un "premio", y ha asegurado que el intenso frío -con posibles heladas a la hora del partido- no alterará su planteamiento.



En cuando a fichajes, ha dicho que la incorporación del defensa Eric Curbelo, del filial, la propuso él, porque puede jugar tanto de lateral como de central, y tiene unas condiciones distintas como la "velocidad", incluso con posibilidad de debutar este lunes en Madrid.



En cuanto a otras posibles fichajes, ha dicho que a día de hoy ve "difícil" que pueda llegar alguien más, y no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que cuatro jugadores causen baja en la plantilla, como recomendó públicamente el presidente del club.



"No sé si eso va a suceder, una cosa es la intención y otra es que se pueda llevar a efecto", ha precisado Herrera.