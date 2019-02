La UD Las Palmas quiere hacerse fuerte en casa frente a un Zaragoza mermado

Las Palmas y Zaragoza, dos teóricos aspirantes al ascenso de los que se esperaba mucho más, cerrarán este lunes en el Estadio de Gran Canaria la jornada 24 de LaLiga 1/2/3 en un partido en el que tratarán de certificar la mejoría experimentada en las últimas semanas, y en el que el conjunto zaragozano se presenta bajo mínimos.



La Unión Deportiva no conoce la derrota desde que empezó 2019 y se mantiene invicto en casa esta temporada, mientras que el conjunto maño solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, y no lo hace lejos de La Romareda desde la visita al Deportivo de La Coruña el pasado 16 de diciembre (3-1).



Canarios y aragoneses se medirán mañana en el coliseo isleño con el inevitable recuerdo del 'play-off' que disputaron hace cuatro años en este mismo escenario, y que acabó dando el ascenso al conjunto local.



En aquella temporada 2014-2015, el centrocampista Íñigo Ruiz de Galarreta defendía la camiseta del Zaragoza, y mañana jugará con la amarilla, tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones el pasado fin de semana en Tarragona ante el Nàstic (0-0), aunque el vasco ha acusado algunos problemas físicos esta semana.



Paco Herrera, quien también dirigió los destinos del club maño, podría repetir el once inicial del último partido disputado en casa ante Osasuna (4-1), en el que el zurdo Fidel Chaves, partiendo de banda derecha, abrió la goleada con dos grandes disparos.



El técnico catalán no ha incluido en la convocatoria a los dos recientes fichajes en el mercado de enero, el central grancanario Aythami Artiles y el extremo serbio Slavoljub Srnic, porque prefiere darles a ambos una semana más de margen para que alcancen el ritmo del resto de sus compañeros.



Un Real Zaragoza bajo mínimos, por el elevado número de jugadores lesionados que acumula, no renuncia a llevarse la victoria este lunes contra la U.D. Las Palmas para poder alejarse de la zona de peligro de la clasificación.



El triunfo de la pasada jornada contra el Real Oviedo puso la distancia con el descenso en cuatro puntos, pero el equipo maño necesita sumar más para instalarse en una zona tranquila, lo que pasa por buscar los tres puntos en terreno insular.



El técnico del conjunto aragonés, Víctor Fernández, viajó hasta Las Palmas de Gran Canaria con los 18 jugadores que tiene disponibles de la primera plantilla más el guardameta del filial Sergio García, cuya presencia se debe a poder cubrir una eventualidad de última hora de los dos porteros de la primera plantilla que, en principio, no tienen ningún problema.



Se quedaron en la capital aragonesa piezas importantes del equipo como Raúl Guti, Lasure, Álex Muñoz, Papunashvili y Javi Ros, todos ellos lesionados, además de Toquero y Grippo, bajas de larga duración.



La presencia de los dos fichajes invernales del conjunto maño, Miguel Linares y Chechu Dorado, ha aliviado en parte la situación de la plantilla, aunque si juegan lo harán sin apenas conocer a sus nuevos compañeros, ya que se incorporaron al equipo a mediados de esta semana.



Además, hay algún que otro jugador como Alberto Benito y Álvaro Vázquez, éste último autor de los dos tantos de la pasada jornada en la victoria de su equipo contra el Real Oviedo, que se encuentran en una condición física precaria y que probablemente no podrían aguantar los 90 minutos de partido, por lo que Víctor Fernández tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar la alineación.



La principal duda estaría en el lateral izquierdo, donde la ausencia de Lasure hace que el técnico maño pueda barajar varias opciones, siendo la primera colocar al lateral derecho Alberto Benito en dicha posición. En este caso el problema es que no está claro que aguante todo el partido, lo que obligaría a su técnico a reservar uno de los cambios.



La otra opción es que juegue el polivalente Diego Aguirre, que ya ocupó dicha posición cuando Lasure se lesionó en el transcurso del partido contra el conjunto asturiano.



El puesto de Papunashvili apunta a ser ocupado por el canterano Alberto Soro y la otra gran duda de Víctor Fernández estaría en la punta del ataque con Álvaro Vázquez, que se encontraría en un caso similar al de Alberto Benito. Si no partiera como titular, su puesto lo podría ocupar Marc Gual, sin descartar a Linares.

Ficha ténica Las Palmas: Raúl Fernández; Eric Curbelo, Mantovani, Cala, Dani Castellano; Peñalba; Fidel, Ruiz de Galarreta, Timor, Rafa Mir; y Rubén Castro.



Zaragoza: Cristian Álvarez, Delmás, Guitián, Verdasca, Alberto Benito o Aguirre; Eguaras, Zapater; Soro, Pombo, James; y Álvaro Vázquez o Marc Gual.



Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 20.00 (insular).