Ramírez: “No hay buenas sensaciones con la continuidad de Jonathan Viera”

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha reiterado este jueves que la etapa de Jonathan Viera en el equipo amarillo "ha acabado", y que deberá incorporarse al club propietario de sus derechos, el Beijing Guoan, si bien no cierra del todo la puerta a su continuidad.

El dirigente isleño ha reconocido que es muy difícil conseguir que el jugador dispute la segunda vuelta de LaLiga SmartBank, y ha vuelto a reiterar que ante su probable marcha, la entidad trabaja en otros frentes para reforzar la plantilla.

"No hay buenas sensaciones, creo que no se va a quedar", ha llegado a concluir el presidente del equipo isleño.

"Tenemos que seguir nuestro camino, no desistimos de la posibilidad de que continúe, seguimos haciendo avances y hasta el cierre del mercado de enero todo es posible, pero ya dijimos que su periplo acababa el 31 de diciembre. Tenemos las mismas ganas que ustedes de decir que Viera se queda, pero como por ahora no se queda, pues no lo diremos", ha manifestado Ramírez.

El propio atacante grancanario era escéptico después del último partido de amarillo ante el Rayo Vallecano.

"Estoy citado el 4 de enero en Alicante para hacer la pretemporada con el Beijing Guoan. Todo tiene un principio y un final, ya lo sabíamos cuando llegué. El presidente está haciendo todo lo posible, pero es muy complicado. Tengo que cumplir mi contrato en China", recordó Jonathan Viera tras disputar el pasado sábado su posible último partido de amarillo.