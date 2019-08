Ramírez dice que el acuerdo con Jonathan Viera es “total y absoluto”

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, afirmó este martes que el acuerdo para la cesión de Jonathan Viera es “total y absoluto”. Durante la visita de la plantilla amarilla a la basílica de Teror, Ramírez confirmó que el centrocampista grancanario viajará a China la próxima semana para pasar la revisión médica de su equipo “y si todo va bien será cedido”, dijo.

Como ya es habitual tras la ofrenda del club a la virgen del Pino, patrona de la Isla, Ramírez aprovechó la comparecencia para repasar la actualidad de la entidad. No dejó asuntos para otra ocasión y quiso transmitir tranquilidad, pese al verano convulso que se vive en la entidad.

Así, se refirió al disgusto expresado por Pepe Mel respecto de los problemas para confeccionar la plantilla. “Es lógica su reacción […]. La dirección deportiva tiene que conseguir que el equipo cumpla con el límite salarial y Pepe Mel va a tener el mejor equipo, cada uno defiende su parcela, no pasa nada”, indicó.

💛💙 Foto de familia antes de entrar a la Basílica de Teror 🤗 pic.twitter.com/H9f64xwO77 — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) August 13, 2019

“Para todos los equipos es una situación nueva, tenemos hasta el 2 de septiembre para cumplir con el límite salarial”, afirmó respecto del veto de La Liga. “No existe ninguna alarma, como nosotros hay más equipos y cada uno lo solucionará a su manera”, abundó.

Ramírez, asimismo, recordó cuál es la meta de la UD Las Palmas para el curso 19-20. “Desde el primer día hemos comentado que el objetivo no es el ascenso, se irá viendo poco a poco hasta dónde podemos llegar ­—señaló—. No hay problema con la rebaja salarial de los futbolistas, que salgan o no salgan dependerá de si nos beneficia a todas las partes”, aclaró.

Los futbolistas de la primera plantilla recibieron, no obstante, el calor y el cariño de los cientos de aficionados que congregaron a las puertas de la basílica de Teror. Fotos, firmas y aplausos fueron constantes para los jugadores y el propio Pepe Mel.