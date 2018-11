Raúl Fernández propone hacer un 'reset' y "apretar los dientes"

El guardameta de la UD Las Palmas, Raúl Fernández, ha manifestado este miércoles que el equipo amarillo debe "apretar los dientes" a partir de ahora y hacer un reset, para intentar reaccionar en LaLiga 1/2/3 después de una racha negativa, porque los puntos perdidos "ya no vuelven".



El portero vasco cree que tras la goleada recibida en Cádiz (4-1) "ya solo queda mejorar", y a pesar de ese contundente resultado es "optimista", porque en los entrenamientos ve "intensidad y ritmo" y los futbolistas están "enchufados"; por todo ello está convencido de que los resultados "van a llegar".



Ahora bien, Fernández reconoce que hay "un poco de preocupación" después de cuatro empates seguidos y una derrota, y aunque deberían "pasar página", no lo están haciendo.



El cancerbero vizcaíno propone "mejorar en todas las facetas", tanto la defensiva como en el ataque, y admite que el equipo ha bajado la "intensidad", por lo que ahora el objetivo es que "vuelva a subir" para que a los rivales les cueste "llegar a nuestro área".



Tras una semana de entrenamientos con Paco Herrera, Fernández opina que poco a poco van asimilando "sus conceptos", y el técnico catalán ha sido "honesto" con los futbolistas porque les ha dicho las "carencias" que ha detectado en el equipo, pero ya ha empezado a buscarles solución.



Aún así, el guardameta amarillo subraya que aunque haya habido un cambio en el banquillo, si los jugadores no lo ponen todo sobre el campo "será difícil que salgan las cosas", por lo que deben ofrecer "la mejor versión" y funcionar "como un bloque sólido".



"Tenemos que darle la vuelta a esta situación, somos jugadores experimentados, vamos a aprender de esto, y estoy seguro de que si damos lo mejor de cada uno, podremos sacar adelante el partido del domingo ante el Oviedo", concluyó el cancerbero vasco.