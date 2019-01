Tenerife y Málaga firman tablas en un intenso partido

Ficha técnica: 0. CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto, Jorge Sáenz, Héctor; Suso, Racic, Luis Milla, Naranjo (Coniglio, min. 65); Borja Lasso (Nano, min. 87) y Malbasic.



Entrenador: José Luis Oltra.



0. Málaga: Munir; Cifuentes, Diego González, Pau Torres, Fede Ricca; Adrián, N'diaye, Keidi Bare, Pacheco (Ontiveros, min. 68); Harper y Blanco Leschuk (Saleznov, min. 82).



Entrenador: Juan Ramón López Muñiz



Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité Valenciano). Amonestó al local Jorge Sáenz, y a N'diaye y Harper, por parte visitante.



Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Liga 123, de Segunda división, disputado en Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, ante 14.465 espectadores. Se guardó un minuto de silencio antes del comienzo del encuentro en memoria de Julen, el niño de dos años que falleció al caer a un pozo de Totalán (Málaga).

El CD Tenerife y el Málaga CF empataron un intenso y contendido encuentro en el que ninguno de los dos equipos escatimó esfuerzo alguno para adjudicarse los tres puntos en litigio.



El contrastado potencial y, sobre todo, la condición de gran favorito de los malacitanos obligaba al cuadro tinerfeño a afrontar desde los minutos iniciales un más que exigente reto, de ahí que ya desde casi el pitido inicial ambos equipos apostaron por una incesante búsqueda de los dos porterías.



Pero hubo que esperar hasta el minuto quince de juego para tantear con verdadera intención una de los dos porterías, en esta ocasión el primero en intentarlo fue el local Alberto con un disparo desde fuera del área que se fue junto al palo derecho de Munir.



Un cabezazo del argentino Blanco Leschuk al filo de la media hora de juego fue la primera seria advertencia del cuadro andaluz, pero sin la precisión necesaria, concluyendo casi que con esta oportunidad todo remate en una y otra portería.



Con una gran intensidad y competitividad en el juego, concluyó una entretenida primera parte, para reanudarse el encuentro poco después con un enrabietado Málaga que salió totalmente decidido a deshacer la igualada inicial.



Esta apuesta netamente ofensiva de los visitantes fue contrarrestada por otra no menos arriesgada de los tinerfeños, que dispusieron de una buena ocasión en el minuto 55, pero un envenenado disparo desde fuera del área de Naranjo no encontró la portería de Munir.



La réplica andaluza no se hizo esperar, y dos minutos más tarde fue Pacheco el que también desde fuera del área le ocasionó un gran sobresalto a Dani, pero el balón se fue finalmente junto al poste izquierdo de la meta local, mientras que otro de Harper poco después se fue por arriba del larguero.



Ontiveros, en el minuto 75, también probó fortuna desde fuera del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño local, mientras que Munir, a renglón seguido, sacó sobre la misma raya de gol un cabezazo de Borja Lasso.



Otro que también trató disparó con peligro desde fuera del área en los instantes finales fue Harper pero, finalmente, no pudo deshacer una igualada que, si bien, no satisface plenamente a uno y otro contendiente, sí que puede hace justicia a tenor de los méritos de unos y de otros sobre el terreno de juego.