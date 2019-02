El Tenerife aspira a alcanzar su primera final copera contra el vigente campeón

El vigente campeón de la Copa del Rey, el Barcelona Lassa, se medirá este sábado en semifinales (19.00 horas) contra la cita con la historia del Iberostar Tenerife, que aspira a clasificarse por primera vez a una final copera tras haber alcanzado las semifinales por segunda edición consecutiva.



El conjunto azulgrana, actual líder de la Liga Endesa que solo ha concedido tres derrotas en toda la fase regular, busca su octava final en los últimos once años, en la que revalidar el título logrado en Gran Canaria ante el Real Madrid.



No obstante, el conjunto que dirige el técnico serbio Svetislav Pesic ya ha tenido en esta Copa del Rey de Madrid 2019 un serio aviso de la mano de un Valencia Basket, que lideró el encuentro de cuartos de final hasta los últimos cinco minutos y solo entregó el partido en los últimos tres (86-79).



Frente al defensor del título, un Iberostar Tenerife que reivindicó que su posición de cabeza de serie no era producto del azar dominando al Unicaja de Málaga durante prácticamente todo el encuentro de cuartos de final (88-78), en el que ofreció un ejercicio de baloncesto coral y una defensa asfixiante que noqueó al conjunto andaluz.



"Éramos cabezas de serie por algo. He leído que fue una sorpresa, nosotros éramos los cuartos, parece que hay gente que se sorprende, pero nos lo hemos merecido durante la primera vuelta y si hemos ganado por méritos propios", reivindicó este viernes uno de los más destacados del Iberostar, el base Rodrigo San Miguel.



El conjunto canario logró así su segundo pase a semifinales de la Copa del Rey de forma consecutiva -en Gran Canaria 2018 se topó con el Real Madrid y un excelso partido del esloveno Luka Doncic, que le dejó fuera de la final- y ahora tiene la ilusión de hacer algo histórico.



El entrenador del Barcelona, el serbio Svetislav Pesic, es bien consciente de ello. "Tenerife es un equipo que para mí no es sorpresa, ellos ganaron en Málaga, juegan desde inicio de temporada un gran baloncesto, ganaron al Baskonia, nos ganaron a nosotros. Es un equipo que sabe que quiere, muy táctico, claro en defensa y en ataque", manifestó este viernes, un día antes del encuentro.



El duelo tendrá entre sus claves la defensa y el aspecto físico. El pívot estadounidense Colton Iverson, que cuajó un gran partido ante el Unicaja (19 puntos y 5 rebotes), tendrá ahora que fajarse con el potente juego interior barcelonista, con el estadounidense Chris Singleton y el croata Ante Tomic como estandartes.



Asimismo, se puede anticipar un duelo interesante entre los creadores de juego, ya que la pareja del conjunto lagunero formada por Rodrigo San Miguel y Ferrán Bassas (9 y 16 puntos, respectivamente) se las verá con el francés Thomas Heurtel, que fue clave en la remontada final contra el Valencia Basket, ante el que hizo 17 puntos y dio cuatro asistencias a sus compañeros.



La primera semifinal de la Copa del Rey 2019 se ha vivido ya en dos ocasiones esta temporada en la Liga Endesa, en apenas un mes. En la primera vuelta, en el Palau Blaugrana, el Barcelona dominó gracias a su juego interior y llegó a tener 19 puntos de renta (77-58), maquillados por el Iberostar para el 77-73 final.



Sin embargo, en el Santiago Martín, el conjunto aurinegro se hizo fuerte con una magnífica defensa que dejó al Barcelona en 57 puntos, con el ala-pívot estadounidense Tim Abromaitis como jugador clave en el ataque con 20 puntos en aquel encuentro que inauguró el 2019 para ambos conjuntos.



En el historial general, la superioridad barcelonista es manifiesta: en 26 encuentros entre ambos conjuntos, el Barcelona se ha impuesto en 21, aunque en los últimos seis encuentros el Iberostarse ha llevado cinco, y ahora tiene el aliciente de llegar a la primera final copera de su historia.