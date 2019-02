El Tenerife logra un agónico empate ante el Mallorca

Ficha técnica: 2. CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Alberto, Héctor (Tyronne, min. 84); Suso, Luis Milla, Racic, Malbasic; Borja Lasso (Isma López, min. 72) y Coniglio (Nano, min. 62).



Entrenador: José Luis Oltra.



2. Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Raíllo, Estupiñán; Aridai (Leo Suárez, min. 58), Pedraza (Baba, min. 72), Salva Sevilla (Stojilkovic, min. 84), Dani Rodríguez; Budimir y Lago Júnior.



Entrenador: Vicente Moreno.



Goles: 0-1, min. 14: Estupiñán; 0-2, min. 47: Budimir; 1-2, min. 71; Racid; 2-2, min. 92: Tyronne.



Árbitro: Daniel Ocón Arráiz (Comité Riojano). Amonestó por parte local a Jorge Sáenz, Nano, Héctor y Racic, y a los visitantes Sastre y Estupiñán, a este último en dos ocasiones, por lo que fue expulsado (min. 86).



Incidencias: Encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de la capital tinerfeña, ante 9.734 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el ex jugador blanquiazul Ángel Galán Arteaga, fallecido recientemente

Un agónico tanto del CD Tenerife en los minutos de descuento le permitió igualar un encuentro que prácticamente tenía ganado un RCD Mallorca que, de esta manera, aquieta su anhelo de hacerse un hueco en el sexteto de cabeza.



La premura tinerfeña por alejarse del peligro, y la pretensión mallorquina de hacerse con un hueco en el sexteto de cabeza, exigía inicialmente no dar lugar a cualquier tipo de especulación, sino más bien todo lo contrario, una más que denodada búsqueda de un gol con el que encarrilar la victoria.



Así ambos ambos equipos tardaron muy poco en tantear las respectivas porterías, primero fue Luis Milla el que, en el primer minuto y con un disparo desde la frontal envió el balón a las manos de Reina, mientras que a renglón seguido fue Aridai el que cabeceó fuera un centro de Estupiñán.



Fue precisamente este último jugador, zaguero zurdo ecuatoriano, el que sí que acertó de pleno en su ensayo, un pase atrás de Lago Júnior en el minuto 14 le permitió conectar un preciso y cruzado disparo que se coló junto al poste izquierdo de Dani Hernández.



Este tanto eclipsó casi que por completo ese ímpetu inicial tinerfeño, escenario lo suficiente confuso como para que el cuadro balear aprovechase no sólo para la tenencia del balón, sino también para exasperar anímicamente a un rival que sólo pudo zafarse de esa hegemonía visitante en los últimos diez minutos esta primera parte.



Así concluyó este animado primer tiempo, para reanudarse después el juego con un auténtico infortunio para la hueste local, un pase sin aparente peligro de Luis Pérez sobre su compañero Dani propició el tanto a placer de Budimir, tras un resbalón del meta.



Pero las desdichas canarias no se acabaron aquí, en el 52 el larguero se alió con los visitantes y repelió un claro y franco remate de Malbasic, y a renglón seguido un remate de Budimir en el área pequeña, se topó con la acertada intervención de Dani.



El cuadro canario no se amilanó, sino que sus jugadores buscaron la portería rival con mucha más insistencia, primero Lasso cabeceó fuera un centro de Héctor, y luego en el 65 Racic también disparó con peligro, pero se encontró con los guantes de Reina.



El propio jugador balcánico sí que estuvo certero en el minuto 71 al aprovechar una pase de cabeza de su compatriota Malbasic para conectar un preciso disparo y llevar el balón a la red balear, mientras que el propio Malbasic, poco después, no precisó su disparo y envío el balón al graderío.



Pero cuanto todo hacía presagiar una victoria balear, emergió la omnipresente aparición de Tyronne para igualar la contienda en los minutos de prolongación, un balón muerto dentro del área lo aprovechó el atacante para disparar sobre la portería de Reina, que nada pudo hacer tras rozar ligeramente el balón en el cuerpo de un defensor.