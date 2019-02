El Tenerife busca refrendar su mejoría a costa de la crisis del Córdoba

El CD Tenerife buscará este sábado refrendar su mejoría en el juego y conseguir una nueva victoria que permita a los blanquiazules alejarse de la zona baja, a costa de agrandar la crisis del Córdoba CF, que es el peor visitante de la categoría y en los últimos cinco partidos ha sumado cuatro derrotas y un empate.



Después de dos empates a cero consecutivos ante dos equipos que aspiran al ascenso directo, el Málaga CF y el RC Deportivo, en los que el equipo de José Luis Oltra compitió de tú a tú y tuvo opciones de llevarse el triunfo, los blanquiazules afrontan ahora el choque del fin de semana con el reto de sumar tres puntos con los que poner tierra de por medio con el descenso e, incluso, mirar hacia arriba.



Los dos refuerzos del mercado de invierno que todavía no han debutado, Mauro dos Santos e Isma López, aspiran a disputar este sábado sus primeros minutos con el conjunto chicharrero.



José Luis Oltra se verá obligado a realizar, al menos, dos cambios con respecto al último partido, como consecuencia de la lesión de Paco Montañés (estará un mes de baja) y la sanción de Luis Milla, por lo que se le abre la puerta de la titularidad a José Naranjo e Iker Undabarrena.



Tampoco están disponibles por lesión el delantero Nano y el lateral izquierdo Samuel Camille.



El CD Tenerife, que lleva tres partidos consecutivos sin encajar, tratará en este fin de semana de seguir evolucionando en su juego para, según dijo el entrenador, saber decidir mejor a la hora de "salir, tocar y combinar", para finalizar cuando superen líneas y no "tener el balón por tener".



El entrenador cordobesista, Curro Torres, cuenta con dos bajas de impacto, como son su portero titular y su máximo goleador, ya que en el caso del meta Carlos Abad no podrá ser alineado por existir en su contrato de cesión una cláusula que lo impide y cuya desactivación previo pago de una cantidad económica no ejecutará el Córdoba al Tenerife.



En punta no estará el italiano Federico Piovaccari, que con siete tantos firmados en Liga es el máximo goleador blanquiverde, ya que sufre una fractura en un dedo del pie que le mantendrá varias semanas apartado de la competición.



El lateral izquierdo hispanodominicano Luismi Quezada, sancionado con un partido por acumulación de amonestaciones, tampoco está disponible para un Córdoba que exprimirá a su brigada de fichajes en el mercado invernal.



Álex Menéndez apunta a la titularidad en el carril izquierdo tras los ensayos realizados por el Córdoba en Montecastillo, en el término municipal de Jerez, donde ha realizado una concentración durante toda la semana para acoplar a las nuevas incorporaciones.



El central Miguel Flaño, el pivote francés Yann Bodiger y Carrillo o Manzambi, los dos delanteros incorporados, se perfilan como piezas clave para el intento de remontada de un Córdoba que tiene al entrenador con su continuidad a debate.



El retorno de Álvaro Aguado es una de las novedades del Córdoba después de que el mediocentro jienense, recién salido de una lesión, haya sido contratado por el Valladolid, club que le mantiene cedido en el andaluz hasta la conclusión de la presente campaña.

Ficha técnica CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Alberto, Jorge, Héctor Hernández; Undabarrena, Uros Racic; Suso Santana, Borja Lasso, Naranjo; y Malbasic.



Córdoba CF: Marcos Lavín; Fernández, Miguel Flaño, Luis Muñoz, Quintanilla, Álex Menéndez; Vallejo, Bodiger, Aguado, Jaime Romero; y Carrillo.



Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos (Comité Castellano-Leonés).



Estadio: Heliodoro Rodríguez López.



Hora: 20.00.