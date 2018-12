El Tenerife sufre una nueva derrota en Gijón

El Sporting de Gijón, entrenado desde hace dos semanas por el técnico del filial José Alberto, consiguió una nueva victoria ganando al Tenerife (2-1), y lo hizo en un partido con ocasiones para ambos en el que los insulares vieron anulado el primero de sus goles y en el que el Sporting resolvió gracias a los cambios y a un gran Djurdjevic.



El nuevo técnico rojiblanco se estrenó en El Molinón con el mismo equipo con el que debutó la pasada jornada, a excepción del sancionado Nacho Méndez, cuyo sitio ocupó Robin Lod.



La jugada le salió bien al asturiano, que vio a los suyos probar suerte en los primeros compases de partido, en primer lugar con un disparo de Sousa que atrapó Dani Hernández, luego con otro mordido de Djurdjevic y finalmente con un saque rápido que acabó en una acción clara de Babin, cuyo disparo en el segundo palo salvó en última instancia Jorge Sáenz tirándose al suelo.



Los tinerfeños salieron con defensa de cinco y Naranjo y Malbasic como mayores peligros en ataque. Probaron suerte con un disparo de Acosta que atrapó Mariño junto al palo y no aprovecharon un fallo de Giraldes que dejó a Malbasic en el área, ya que su tiro acabó siendo interceptado por Cofie.



Antes de llegar al descanso, y después de que el Sporting no sacara partido de las imprecisiones del Tenerife en los pases, el conjunto visitante tuvo la más clara en un pase en profundidad que interceptó Naranjo para habilitar atrás a Milla en el área, pero este no acertó a ver puerta ante la llegada de un defensa y la estirada de Mariño.



Tras la reanudación José Alberto movió banquillo, y a punto estuvo Blackman de adelantar a los suyos, pero su disparo cruzado se fue fuera rozando el palo y fue el Tenerife quien vio un gol anulado en área contraria por posible fuera de juego de Milla en la acción que culminó Acosta con un disparo ajustado a la escuadra para batir a Mariño.



El gol del Tenerife a la hora de juego no subió al marcador pero si lo hicieron los dos tantos que consiguió el Sporting en apenas cinco minutos: el primero obra de Babin, que remató un saque de esquina de volea en el punto de penalti, y el segundo un precioso gol de Djurdevic de espaldas a portería.



El delantero sportinguista controló en el área tras un cambio de juego y un pase entre líneas, y sin llegar a girarse, se sacó una chilena de sus botas con la que batió magistralmente a Dani Hernández, que nada pudo hacer para atajar el balón.



El equipo entrenado por José Luis Oltra, que no hizo cambios hasta verse dos goles abajo en el marcador, recortó distancias pocos minutos después tras una gran acción de uno de los cambios, Suso, cuya jugada acabó en un rechace que recogió Naranjo en el área para fusilar a Mariño.



El Sporting buscó ampliar distancias con un centro de Geraldes que no llega a coger Djurdjevic en el área y el Tenerife pudo lograr la igualada en la última acción del partido, en la que Mariñó paró un potente y ajustado disparo de Milla. Ficha técnica: 2 - Sporting Gijón: Mariño; Geraldes, Pybernes, Babin, Cordero; Cofie (Cris Salvador, m.56), Carmona (Blackman, m. 56), André Sousa, Robin Lod (Álvaro Jiménez, m.79), Traver y Djurdjevic.



1 - CD Tenerife: Dani Hdez; Luis Pérez (Raúl Cámara, m. 75) Jorge Sáenz, Alberto, Carlos Ruiz (Suso, m. 70), Camille, Milla, Undabarrena, Bryan Acosta (Montañés, m. 70), Naranjo y Malbasic.



Goles: 1-0, M. 63: Babin; 2-0, M.67: Djurdjevic; 2-1, M. 72: Naranjo.



Árbitro: Ávalos Barrera (Colegio catalán. Amonestó a Djurdjevic (35'), Cordero (43'), Carmona (46'), Babin (70) en el Sporting de Gijón y a Jorge Sáenz (23'), Bryan Acosta (48') en el CD Tenerife.



Incidencias: Partido correspondiente a la 16° jornada de Liga disputado en El Molinón (Gijón).