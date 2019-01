La UD Las Palmas viaja a Cataluña sin saber si jugará el partido ante el Reus

Reus y Las Palmas deben enfrentarse este sábado en un partido marcado, de nuevo, por la incertidumbre de si se disputará o se consigue el aplazamiento por la delicada situación que atraviesan los jugadores del conjunto tarraconense. La plantilla del Reus Deportiu se reunió este viernes con Joan Oliver, propietario del club, para exigirle una solución a los problemas económicos y al hecho de contar sólo con doce fichas profesionales para enfrentarse a Las Palmas, tras la marcha de seis futbolistas que denunciaron al club.

Los futbolistas no han hecho declaraciones al respecto y se han emplazado a esta tarde, cuando retomarán los entrenamientos con vistas a preparar el partido de este sábado a las 20.30. Los futbolistas habrían pedido a Joan Oliver por escrito que les asegure una resolución definitiva al problema o, en caso contrario, quedar libres la semana que viene.

Si se acaba disputando el duelo contra Las Palmas, el Reus no podrá contar con ningún portero del primer equipo tras la marcha de Edgar Badia y la lesión de Pol Freixanet. Por el contrario, el técnico del equipo reusense, Xavi Bartolo, recuperará al delantero Miguel Linares, que regresará tras cumplir una sanción.

El Reus sigue en posiciones de descenso. Es antepenúltimo con 21 puntos, a uno de la permanencia, por lo que un triunfo podría ayudar a los de Bartolo a asomarse a la zona tranquila.

Mientras, Las Palmas se desplaza convencida de que el partido finalmente se jugará, y esa ha sido la principal preocupación de su entrenador, Paco Herrera, durante esta semana, el tratar de mentalizar a sus futbolistas de que así será.

El técnico catalán ha insistido en que ha tratado de convencer a sus jugadores de que el encuentro se disputará y de que tendrán que "competir" para "refrendar" la mejoría de las últimas semanas, corroborada con la goleada a Osasuna el pasado sábado (4-1).

Herrera cree que esa incertidumbre de los rivales que se han enfrentando al Reus en los últimos partidos ha podido influir en su concentración, y puso como ejemplo que el Málaga perdió por 0-3 ante el cuadro catalán, que después rescató un punto en el último minuto en casa ante el Numancia (1-1).

En el aspecto puramente deportivo, el técnico amarillo solo ha incluido una novedad en la convocatoria con la presencia del centrocampista Javi Castellano, ya recuperado de su lesión muscular, en lugar de Íñigo Ruiz de Galarreta, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Sin embargo, el sustituto del vasco en el once inicial probablemente sea el tinerfeño Maikel Mesa, según ha reconocido el propio Herrera en rueda de prensa. El entrenador del conjunto isleño también ha dejado entrever que no quiere tocar el once inicial que goleó a Osasuna salvo el obligado cambio ya referido, por lo que podría repetir el sistema empleado ya que, a su juicio, debe "estabilizar" al equipo al haber encontrado una "idea" de juego.

Así, el argentino Gaby Peñalba volvería a hacer de bisagra entre la defensa y otra línea de cuatro centrocampistas por delante suya, con Rafa Mir acostado a la banda izquierda y Rubén Castro como hombre más adelantado, aunque Herrera ha matizado que podría dar descanso de entrada al veterano ariete y situar a Araujo en su lugar.