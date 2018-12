La UD Las Palmas recibe la herencia del Marino y custodiará el patrimonio de uno de sus padres fundadores

El Marino Club de Fútbol, uno de las cinco equipos fundadores de la Unión Deportiva Las Palmas en 1949, donará más de sesenta trofeos legendarios y diverso material histórico a la Fundación del club amarillo, según han dado a conocer este viernes representantes de ambas entidades.

Nicolás Ortega, vicepresidente de la UD Las Palmas, ha agradecido al presidente del Marino, Carlos Hernández, esta donación que esperan exponer "en el futuro museo" que se abrirá en el Estadio de Gran Canaria.



Ortega ha dicho que es "un gran día" para la Unión Deportiva, su Fundación y para todos los aficionados, porque llevaban "más de treinta años de negociaciones" para poder recopilar, conservar y exponer "todo el legado histórico del Marino CF".



Por su parte, Antonio de Armas, consejero e historiador de la entidad amarilla, ha informado de que tienen más de sesenta trofeos "que datan desde 1911 hasta 1949", lo que constituye "un patrimonio importantísimo de la historia del fútbol canario".



La UD Las Palmas no solo se ha encargado de recopilar todo el material, sino que también asumirá los costes de restauración de las copas, así como de banderines y mobiliario.



"No solo existe la parcela deportiva o económica. El patrimonio emocional de un club también hay que cuidarlo. La Unión Deportiva es una proyección de los equipos que la fundaron, no debemos olvidar nuestros orígenes y de dónde procedemos", subrayó el consejero amarillo.



Por su parte, Carlos Hernández, presidente del Marino, explicó que el proceso "ha sido bastante largo" que se inició tras una charla-coloquio que ofreció Antonio de Armas, y recordó que el paso del club marinista por diferentes sedes de la capital grancanaria ha motivado la pérdida de muchos objetos "de gran valor".